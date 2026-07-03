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Welcher Film sind diese Produkte aus dem Shop?

Willkommen beim Galaxus-Bilderrätsel. Heute suchen wir einen Filmtitel. Jedes Produkt unten im Text gibt dir einen Hinweis, welchen Klassiker der Filmgeschichte du erraten sollst.

Nein, es gibt für dich nichts zu gewinnen. Stellst du dich der Aufgabe, kannst du aber dir selbst beweisen, was für ein Genie du bist, ein Kenner der Filmwelt. Du arbeitest dich scrollend von oben nach unten. Die Lösung findest du am Ende des Beitrags.

Los geht’s mit den Produkten.

Fachbücher Die Bibel - Altes und Neues Testament Deutsch, Martin Luther, 2016 17

Und das waren sie auch schon.

Vier Produkte. Nicht mehr. Sollte aber reichen, oder?

Bist du sicher, dass du jetzt die Lösung sehen willst?

Ganz sicher?

Na, dann.

Gesucht war «Pulp Fiction». Der Film von Regisseur Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994 gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Selbst, wenn du ihn vielleicht nur einmal gesehen hast, könntest du ihn anhand der Produkte erraten haben.

Waffen, oder besser: Pistolen, spielen in diesem Gangsterfilm natürlich eine wichtige Rolle. Selbstverständlich gibt es bei Galaxus keine verchromte Auto Ordnance 1911A1, wie sie Vincent benutzt. Aber hey, es gibt Wasserpistolen …

Mir ist es beim ersten Mal gar nicht bewusst aufgefallen, aber in «Pulp Fiction» rauchen wirklich fast alle Hauptfiguren. Und weil Regisseur Quentin Tarantino bewusst auf echte Produktplatzierungen verzichtet, qualmen die Charaktere konsequent die fiktive Marke Red Apple, erkennbar an der gelben Schachtel mit einem grünen Wurm.

Wenn Killer Jules Winnfield, gespielt vom grandiosen Samuel L. Jackson, einen Auftrag erledigt, zitiert er vor dem tödlichen Schuss aus der Bibel. So soll das Morden eine pseudoreligiöse und moralische Legitimation bekommen. Blöd nur, dass «Hesekiel 25:17» gar kein Bibel-Zitat ist, sondern aus einem japanischen Martial-Arts-Film aus den 1970er-Jahren stammt. Bei der Bob-Perücke oben sollte dir Schauspielerin Uma Thurman vor dem geistigen Auge erschienen sein. Sie trägt in der Rolle der Mia Wallace den berühmten Bob in «Pulp Fiction».

Und wenn wir schon bei «Pulp Fiction» sind. Hast du dich vielleicht auch schon immer mal gefragt, was im legendären leuchtenden Koffer ist? Hier gibt es einen Beitrag aus unserem Archiv. Unser Filmexperte Luca Fontana hatte da schon mal recherchiert.

Hintergrund Der legendäre «Pulp Fiction»-Koffer: Was ist drin? Luca Fontana 53 24

Titelbild: Shutterstock

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