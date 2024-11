Realme GT 7 Pro vorgestellt: Flaggschiff zum Kampfpreis

Das erste Smartphone, das in Europa mit dem neuen Snapdragon 8 Elite erhältlich ist, kommt von Realme. Das GT 7 Pro will auch mit Samsung-Screen und einem ultragrossen Akku überzeugen.

Das Highlight im neuen Realme GT 7 Pro ist der Snapdragon 8 Elite. Das hat der chinesische Hersteller an der Pressekonferenz in Mailand klargemacht. Besonders stolz ist Oppos Tochterfirma auf die Leistungswerte des Prozessors: Er soll in Benchmarks sogar das iPhone 16 Pro Max schlagen. Erstmals sollen Android-Phones die Apple-Geräte bei der Performance übertreffen.

Zwar ist das GT 7 Pro nicht das erste Phone, das mit dem Snapdragon 8 Elite angekündigt wurde. Diese Ehre gebührt dem Asus ROG Phone 9. Allerdings kommt dieses erst Anfang 2025 auf den Markt, während das GT 7 Pro bereits in den nächsten Tagen erhältlich sein wird. In der Schweiz wird es voraussichtlich im Dezember verfügbar sein – und das zu einem Kampfpreis. Zum Marktstart soll das GT 7 Pro nur 800 Franken oder Euro kosten, später dann knapp 1000 Franken oder Euro.

Das Realme GT 7 Pro setzt auf Understatement.

Quelle: Lorenz Keller

Samsung-Screen und riesiger Akku

Der 6,78 Zoll grosse OLED-Bildschirm wurde zusammen mit Samsung entwickelt. Er bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und eine Spitzenhelligkeit von 6500 Nits – beeindruckend. Im Normalfall erreicht er 1000 Nits, draussen an der Sonne bis zu 2000 Nits. Dass der Bildschirm HDR10+ und Dolby Vision unterstützt, unterstreicht Realmes Anspruch, dass das GT 7 Pro mit allen Flaggschiffgeräten mithalten kann.

Der Screen ist auch bei viel Licht gut ablesbar.

Quelle: Lorenz Keller

Beim Akku soll die Konkurrenz sogar überholt werden. Die Batterie ist mit 6500 mAh deutlich grösser als bei den meisten anderen Modellen dieser Grösse, die normalerweise auf 5000 mAh setzen. Sie soll besonders ausdauernd und verschleissfrei sein – und selbst bei minus 30 Grad zuverlässig funktionieren. Realme verspricht vier Jahre Lebensdauer ohne spürbare Verringerung der Leistung. Ob der Akku tatsächlich länger hält als bei anderen Modellen, muss ein Test zeigen. Geladen wird er übrigens mit bis zu 120 Watt.

Bereit für Unterwasserfotografie

Das neue Realme-Flaggschiff hat eine IP69-Zertifizierung. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur länger unter Wasser bleiben kann, sondern auch „Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung“ bietet. Du könntest das Gerät also tatsächlich kärchern. Im Smartphone-Alltag ist jedoch eher relevant, dass du das Handy in bis zu zwei Meter Wassertiefe für 30 Minuten nutzen kannst, da es einen höheren Wasserdruck aushält.

Dank KI und wasserfestem Gehäuse gelingen auch Unterwasseraufnahmen.

Quelle: Lorenz Keller

Realme vermarktet es als erstes Smartphone für Unterwasserfotografie. Auch, weil die Foto-App einen speziellen Unterwassermodus bietet, der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gute Aufnahmen von Fischen oder Unterwasserwelten ermöglichen soll.

Realme setzt auf Bildsensoren von Sony. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf – das ist inzwischen Standard. Bei der Weitwinkelkamera mit 8 Megapixeln solltest du jedoch keine allzu hohen Erwartungen haben. Auch die Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln ist nichts Besonderes. Das Highlight ist der dreifache Periskop-Zoom, der ebenfalls mit 50 Megapixeln auflöst.

Das GT 7 Pro hat einen optischen Dreifach-Zoom.

Quelle: Lorenz Keller

KI gehört zum Pflichtprogramm

Nicht mehr nur die grossen Hersteller wie Samsung, Google oder Apple setzen auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz, sondern auch die kleineren Brands. Obwohl Realme in Europa bei den Verkaufszahlen inzwischen die Nummer Vier auf dem Markt sein soll.

Realme nutzt KI für diverse Film- und Foto-Modi – unter anderem für Nachtaufnahmen. Zudem können von Hand gemalte Skizzen in Bilder verwandelt werden. Verschiedene Stile wie Cartoons oder auch realistische Fotos sind möglich. Die Funktion AI Summary ermöglicht Zusammenfassungen von Texten, AI Speak liest Texte vor. AI Writer schreibt automatisch kleine Texte für Bilder – ideal für Social Media.

Trotz überdurchschnittlichem Akku liegt das Realme gut in der Hand.

Quelle: Lorenz Keller

Unauffällig – aber im guten Sinn

Im Hands-on fällt vor allem auf, wie unauffällig das Realme GT 7 Pro wirkt. Trotz des grossen Akkus ist das Gerät nur 8,55 Millimeter dick und wirkt nicht wuchtiger als andere Smartphones dieser Grösse. Mit 223 Gramm ist es sogar ein paar Gramm leichter als das eines iPhone 16 Pro Max oder das Samsung Galaxy S24 Ultra. Beide Konkurrenten verfügen über eine 1500 bis 2000 mAh kleinere Batterie.

Das Gerät liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Realme bleibt nahe an der gewohnten Android-Oberfläche. Leider war vor Ort nur die graue «Galaxy»-Farbvariante zu sehen; die orange «Mars»-Farbvariante wäre sicher auffälliger gewesen.

Insgesamt setzt das GT 7 Pro auf Understatement. Trotzdem ist es eine spannende Alternative zu Samsung, Google oder Apple – vor allem für alle, denen Akkulaufzeit und Rechenleistung wichtig sind und die trotzdem weniger als 1000 Franken oder Euro ausgeben möchten.