Realme GT 8 Pro kommt mit riesigem Akku und Ricoh-Kamerasystem

Das neue Flaggschiff von Realme soll sich mit einigen Besonderheiten von der Masse der Smartphones abzuheben. Dazu gehört ein austauschbares Kameragehäuse und die Zusammenarbeit mit dem Kamerahersteller Ricoh.

Realme hat bei uns weiterhin den Status eines Exoten. Auch wenn die Oppo-Tochterfirma weltweit gesehen mit einem Marktanteil von geschätzten 4,5 Prozent zu den Top 7 der Smartphone-Hersteller gehört, noch vor Motorola, Huawei oder Google.

Erreicht haben sie das mit einer Kombination aus möglichst guten Spezifikationen zu einem möglichst tiefen Preis. Beim GT 8 Pro wird Realme erstmals etwas mutiger.

Streetfotografie mit Ricoh

Das Kamerasystem hat Realme zusammen mit dem Kamerahersteller Ricoh entwickelt. So kommen Linsen des japanischen Kleinbild-Spezialisten zum Einsatz. Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln hat eine Brennweite von 22 Millimetern (Kleinbildformat). Auf Knopfdruck simuliert das System auch 40 Millimeter Brennweite – ebenfalls beliebt für Porträtaufnahmen und Streetfotografie.

Die Kamera des GT 8 Pro entstand in Zusammenarbeit mit Ricoh.

Quelle: Realme

Zusätzlich hat der Hersteller eine Dreifach-Zoomkamera mit 200 Megapixeln Auflösung und 65 Millimetern Brennweite eingebaut, sowie eine Ultraweit-Linse mit 16 Millimetern Brennweite und einem 116-Grad-Blickfeld.

Ricoh hat fürs Smartphone fünf Filter programmiert, die den Stil der bekannten GR-Kompaktkameras imitieren. So sollen die Fotos noch stärker den Streetfoto-Look erhalten.

Austauschbares Gehäuseteil und volle Leistung

Als zweite Besonderheit kann das Gehäuseteil rund um die Kamera einfach ausgetauscht werden. Realme verspricht so ein an den eigenen Geschmack angepasstes Design.

Realme zeigt drei unterschiedliche Abdeckungen der Kamera.

Quelle: Realme

Wie gewohnt packt der Hersteller ins Topmodell alles rein, was technisch möglich ist. So ist das GT 8 Pro eines der ersten Smartphones mit dem neusten und stärksten Prozessor von Qualcomm, dem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mehr Power gibt es im Android-Bereich momentan nicht. Je nach Version gibt es 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher.

Als zweite Besonderheit hat das Smartphone einen Akku mit einer Kapazität von 7000 mAh. Der soll für eine Laufzeit von über 60 Stunden sorgen. Geladen wird er mit maximal 120 Watt am Kabel – und mit 50 Watt drahtlos. Dafür braucht es aber ein spezielles Ladegerät.

Der 6,79 Zoll grosse Amoled-Bildschirm löst mit 1440 × 3136 Pixeln auf. Er wird von Corning Gorilla Glass 7i geschützt. Der Screen hat eine variable Bildrate bis 144 Hertz und ist im normalen Modus bis 1000 Nits hell. Kurzzeitig kann er diese auf 2000 Nits erhöhen – mit Peaks bis 7000 Nits.

Das GT 8 Pro wird mit Android 16 ausgeliefert und soll bis Android 20 als Updates erhalten. Die Geräte sind bereits in den Stores verfügbar, die Preise starten offiziell bei rund 1000 Euro oder 1000 Schweizer Franken. Zum Verkaufsstart gibt es bereits Aktionen.

Wer etwas ganz Besonderes sucht, der bekommt das GT 8 Pro als «Dream Edition». Diese ist in Kooperation mit dem Formel-1-Team Aston Martin Aramco entstanden. Diese Version leuchtet im typischen Grün von Aston Martin. Allerdings ist zu hoffen, dass das Smartphone besser performt als das Racing-Team.

Formel-1-Fahrer Fernando Alonso mit dem neuen Flaggschiff – das Qualifying war wohl nicht erfolgreich.

Quelle: Realme

Titelbild: Realme

