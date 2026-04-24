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Rekord für Lego-Raumschiff: «Hail Mary» schwebt in 35 Kilometer Höhe

Zum Kinostart von «Der Astronaut - Project Hail Mary» schickten Lego und Sony Pictures ein Modell des Raumschiffs «Hail Mary» in fast 35 Kilometer Höhe. Die spektakuläre Aktion sicherte dem Set einen offiziellen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Es ist offiziell: Kein anderes Lego-Set ist in so große Höhen vorgedrungen und wurde danach wieder eingesammelt wie das Film-Raumschiff «Hail Mary». Das Lego-Icons-Set «Der Astronaut» (#11389) stieg am 20. März mithilfe eines modifizierten Wetterballons auf 34 988 Meter Höhe auf.

Damit legt das Raumschiff zwar keine so große Entfernung zurück wie das Original im Film «Der Astronaut – Project Hail Mary», der seit Ende März im Kino läuft. Aber für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für «den höchsten Flug eines Lego-Sets mit Bergung» reichte es allemal.

Mehr als acht Stunden schwebte der Ballon mit dem auf einer speziell angefertigten Plattform befestigten Spielzeug-Raumschiff weit über dem Erdboden. Dann platzte der Ballon wie geplant und die Plattform glitt an einem Fallschirm wieder zu Boden. Dort wurde das Set dank GPS-Tracking von Mitarbeitern des britischen Unternehmens Sent into Space wieder eingesammelt.

Das Lego-Set «Der Astronaut» stieg auf dieser Plattform hoch hinauf.

Quelle: Sony Pictures UK

Die Firma bietet Marketing-Stunts wie diesen an. Die mit Wetterballons aufsteigenden Objekte erreichen bis zu 38 Kilometer Höhe über der Erde. So gelangten unter anderem bereits Oreo-Kekse und ein Samsonite-Koffer in den Weltraum. Genau genommen übertreibt Sent into Space mit «Weltraum» (englisch: «Space») ein wenig: Laut einer häufig genutzten Definition wird erst bei mehr als 100 Kilometern Höhe von Weltraum gesprochen.

Die Höhe, die die mit Kameras bestückten Ballons erreichen, reicht aber aus, um imposante Bilder von Objekten vor dem Planeten Erde zu produzieren. Und das gelang auch bei dem Flug des Lego-Raumschiffs. Das Set aus 830 Teilen, bestehend aus dem Film-Raumschiff, einer Astronauten- und einer Alien-Figur, drehte sich vor einer wunderschönen Kulisse.

Hinter der Aktion stehen Lego, Sony Pictures und die Regisseure von «Der Astronaut», Phil Lord und Christopher Miller. Die beiden nahmen am 13. April das offizielle Guinness-Weltrekorde-Zertifikat entgegen.

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Die für Lego-Fans spannendste Frage bleibt nach dem Raumschiff-Flug indes offen: War das Set nach der Landung noch intakt oder musste das Team 830 Einzelteile zusammensuchen? Bei uns im Shop gibt es die «Hail Mary» aktuell leider noch nicht.

Übrigens hat es eine Woche zuvor bereits ein anderes Objekt im Zusammenhang mit dem Film «in den Weltraum» geschafft: In 31 Kilometern Höhe spielte ein Display einen IMAX-Trailer zu «Der Astronaut» ab, wofür es ebenfalls einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gab.

Titelbild: Sony Pictures

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