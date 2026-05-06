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Remarkable Paper Pure: neues E-Ink-Tablet und neue Funktionen

Das neueste E-Ink-Mitglied von Remarkable, das Paper Pure, punktet mit Geschwindigkeit, Displayschärfe und besserer Reparierbarkeit.

Das norwegische Technologieunternehmen Remarkable bringt mit dem Paper Pure ein neues digitales Notizbuch auf den Markt. Damit sollen sich Skizzen und handschriftliche Notizen möglichst unkompliziert zu verschiedenen Geräten wie Laptops oder Smartphones übertragen lassen.

Leichtes Design und scharfes Display

Das Remarkable Paper Pure besitzt ein schlankes und leichtes Gehäuse mit einer Dicke von sechs Millimetern und einem Gewicht von 360 Gramm. Es verfügt über eine strukturierte Displayoberfläche, die ein Schreibgefühl von Stift auf echtem Papier vermitteln soll. Remarkable hat sie direkt vom Flaggschiff-Modell übernommen, dem Remarkable Paper Pro.

Das Paper Pure ist leicht und dünn.

Quelle: Remarkable

Als zentrales Element kommt ein 10,3 Zoll grosses E-Ink-Carta-1300-Panel in einer etwas angepassten Version zum Einsatz. Es liefert eine Auflösung von 1872 × 1404 Pixeln und eine Pixeldichte von 226 ppi. Es ist das schärfste und kontrastreichste Schwarz-Weiss-Display des Herstellers mit einer deutlich helleren Darstellung im Vergleich zum Vorgänger Remarkable 2.

Im Vergleich zum Vorgänger habe sich auch die Latenz merklich verbessert: Die digitale Tinte erscheine laut Hersteller praktisch ohne spürbare Verzögerung auf dem Bildschirm. Das Navigieren, Zoomen und Blättern erfolge im Vergleich zum Remarkable 2 doppelt so schnell.

Stärkere Hardware für eine flüssige Bedienung

Unter der Haube hat der Hersteller signifikante Hardware-Upgrades vorgenommen, um eine flüssige Bedienung zu gewährleisten. Ein neuer, schnellerer Dual-Core-Prozessor treibt das Gerät an. Der Arbeitsspeicher wurde von ein Gigabyte (GB) auf zwei GB RAM verdoppelt und der interne Speicher vervierfacht: Statt bisher 8 GB stehen nun 32 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Mehr RAM und mehr interner Speicher für deine Projekte.

Quelle: Remarkable

Bei einer täglichen Nutzung von einer Stunde hält die Batterie laut Hersteller bis zu drei Wochen durch. Um Reparaturen durch Fachpersonal zu erleichtern, ist das Gehäuse des Paper Pure verschraubt und gesteckt anstatt verklebt.

Neue Softwarefunktionen – auch für die älteren Geräte

Neue Software-Features sollen nahtlose Arbeitsabläufe ermöglichen. Sie werden auch für ältere Modelle bereitgestellt:

Webseiten umwandeln: Über Chrome-Extension oder mobile Apps gespeicherte Webseiten sowie andere importierte Dokumente können in editierbare Notizbücher umgewandelt werden.

Über Chrome-Extension oder mobile Apps gespeicherte Webseiten sowie andere importierte Dokumente können in editierbare Notizbücher umgewandelt werden. Flexible Cloud-Importe: Dateien aus Microsoft Word, OneDrive, Dropbox oder Google Drive werden in eigene Textdokumente überführt und können direkt mit dem Stift bearbeitet und gelesen werden.

Dateien aus Microsoft Word, OneDrive, Dropbox oder Google Drive werden in eigene Textdokumente überführt und können direkt mit dem Stift bearbeitet und gelesen werden. Umfassende Suche: Dank einer systemweiten Suche lässt sich getippter und handschriftlich verfasster Text wiederfinden.

Dank einer systemweiten Suche lässt sich getippter und handschriftlich verfasster Text wiederfinden. Kalender-Integration: Bei einer Verknüpfung mit Google Kalender oder Microsoft Outlook lassen sich Besprechungsnotizen samt Meeting-Informationen mit einem Fingertipp automatisch generieren.

Bei einer Verknüpfung mit Google Kalender oder Microsoft Outlook lassen sich Besprechungsnotizen samt Meeting-Informationen mit einem Fingertipp automatisch generieren. KI-Unterstützung: Integrierte KI-Funktionen wandeln Handschrift in getippten Text um, fassen Inhalte zusammen und schlagen nächste Schritte vor.

Integrierte KI-Funktionen wandeln Handschrift in getippten Text um, fassen Inhalte zusammen und schlagen nächste Schritte vor. Miro- und Slack-Anbindung: Notizen können direkt an Slack oder Miro gesendet werden. Skizzen und Handschrift werden dabei automatisch in digitale Textelemente umgewandelt.

Mit dem optionalen Connect-Abo erhältst du ausserdem Zugriff auf Hunderte exklusive Vorlagen, wie Planer und Workbooks.

Die neuen Funktionen gibt es auch für die bestehenden Geräte.

Quelle: Remarkable

Preis und Verfügbarkeit: immer noch exklusiv

Das Remarkable Paper Pure kannst du ab sofort direkt beim Hersteller bestellen. Es ersetzt das Remarkable 2 und wird parallel zum Premium-Modell Remarkable Paper Pro und dem Paper Pro Move angeboten. Leider bietet der Hersteller immer noch keine Geräte bei uns an. Die Auslieferung startet im Juni in zwei verschiedenen Bundles:

Standard-Bundle (399 Euro): Remarkable Paper Pure mit Standard-Marker

Premium-Bundle (469 Euro): Remarkable Paper Pure mit Marker Plus (mit integriertem Radierer am Stiftende) und Sleeve Folio in Ozeanblau, Nebelgrün oder Wüstenrosa

Remarkable bietet das Paper Pure mit drei verschiedenfarbigen Cases an

Quelle: Remarkable

Titelbild: Remarkable

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