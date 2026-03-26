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Revell präsentiert zwei Book Nooks für «Bridgerton»-Fans

Bis die fünfte Staffel von «Bridgerton» erscheint, musst du dich noch gedulden. Doch statt Tee zu trinken und Gerüchten zu lauschen, kannst du dir die Wartezeit mit dem Book Nook von Revell versüßen.

Der zweite Teil der vierten «Bridgerton»-Staffel ist seit Ende Februar auf Netflix zu sehen. Der Dreh von Staffel fünf hat gerade begonnen und wann sie erscheint, ist noch nicht bekannt. Für alle, die es nicht abwarten können, hat Revell zwei neue Book Nooks unter der Lizenz von «Bridgerton» vorgestellt: «The Duke and I» und «Into the Light».

Falls dir «Book Nook» nichts sagt: Das sind kleine, häufig beleuchtete 3D-Szenerien, die perfekt zwischen deine Bücher aufs Regal passen. Sie eignen sich sehr gut für Anfängerinnen und Anfänger, weil kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist: Die Teile werden gesteckt oder bei Bedarf leicht verklebt. Ich habe selbst vor ein paar Monaten mein erstes Book Nook zusammengebaut und hatte damit viel Freude.

«The Duke and I» Der Titel bezieht sich sowohl auf das erste Buch von Julia Quinn als auch auf die fünfte Folge der ersten Staffel. Das Diorama zeigt Daphne Bridgertons Vorstellung bei Königin Charlotte, durch die sie in die feine Gesellschaft aufgenommen und für den Heiratsmarkt freigegeben wird. Die Szene zeigt neben der Königin und Daphne einige weitere bekannte Charaktere der Serie.

Das Set besteht aus 126 Holzteilen.

Detailansicht des Book Nooks: Die höfische Gesellschaft versammelt sich vor Königin Charlotte.

Quelle: Revell

«Into the Light» Mit 163 Teilen ist dieses Diorama ein wenig aufwendiger. Zu sehen ist eine Szene aus der gleichnamigen finalen Folge der dritten Staffel. Vor der stattlichen Außenfassade des Bridgertonschen Stadthauses hält abfahrbereit eine Pferdekutsche. Dahinter stehen mehrere Bridgertons sowie Penelope Featherington. Die Fenster der Residenz sind beleuchtet.

Die Verpackung und das fertig aufgebaute Book Nook.

Quelle: Revell

Über die Bastelsets

Die beiden Sets sind Teil von Revells Tiny-Adventure-Serie, die sowohl Book Nooks als auch mechanische Modelle aus Holz enthält.

Die lasergeschnittenen Einzelteile lassen sich nach Anleitung ineinanderstecken. Revell empfiehlt, für kleine Details Holzleim zu verwenden, den du extra kaufen musst. An der rechten unteren Ecke der Dioramen befindet sich ein versteckter Touch-Sensor, mit dem du die mitgelieferte Beleuchtung ein- und ausschaltest. Beide Sets eignen sich für Bastelfans ab 14 Jahren und messen aufgebaut 18 × 11 × 23 Zentimeter.

Ob du die beiden Sets bei uns bestellen kannst, ist aktuell nicht klar. Sobald ich ein Update habe, lasse ich es dich hier wissen. Weitere Book Nooks und andere Sets von Revell findest du hier.

Titelbild: Netflix

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