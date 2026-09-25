Rockstar enthüllt 400-Dollar-«GTA 6»-Special-Edition – ohne Spiel

Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
Für 385 Franken kannst du ab sofort die «The Goodtime State»-Special-Edition zu «GTA 6» vorbestellen. Aber aufgepasst: Das Spiel ist nicht enthalten.
«GTA 6» wird es nach wie vor nur als digitales Spiel und nicht auf Disc geben. Wenn es dich abgesehen von der leeren Plastikhülle doch noch nach etwas Physischem düstert, dann könnte die «The Goodtime State – Vice City Collection» etwas für dich sein – sofern du 385 Franken oder 400 Euro übrig hast.
In Zeiten, in denen es nur noch selten Special-Editionen zu Spielen gibt, sticht Rockstars Version heraus – aus mehreren Gründen. Der Preis hat es in sich. Dafür bekommst du allerdings auch einiges.
Das Ganze kommt in einer ausklappbaren schwarzen Box. Der Umfang kann sich sehen lassen. Der Preis wird von Fans allerdings heftig kritisiert. Und das Wichtigste fehlt obendrauf: das Spiel. Für alle, die bereits vorbestellt haben, ist das wohl nicht sehr schlimm. Bei dem Preis hätte man es trotzdem erwarten dürfen – oder eben auch nicht. Rockstar ist nicht für seine Wohltätigkeit bekannt.
Die «The Goodtime State – Vice City Collection» kann direkt bei Rockstar vorbestellt werden. Aktuell ist noch unklar, ob Digitec Galaxus sie auch anbieten wird. Falls ich mehr weiss, ergänze ich den Artikel.
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen