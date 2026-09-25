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Rockstar enthüllt 400-Dollar-«GTA 6»-Special-Edition – ohne Spiel

Für 385 Franken kannst du ab sofort die «The Goodtime State»-Special-Edition zu «GTA 6» vorbestellen. Aber aufgepasst: Das Spiel ist nicht enthalten.

«GTA 6» wird es nach wie vor nur als digitales Spiel und nicht auf Disc geben. Wenn es dich abgesehen von der leeren Plastikhülle doch noch nach etwas Physischem düstert, dann könnte die «The Goodtime State – Vice City Collection» etwas für dich sein – sofern du 385 Franken oder 400 Euro übrig hast.

In Zeiten, in denen es nur noch selten Special-Editionen zu Spielen gibt, sticht Rockstars Version heraus – aus mehreren Gründen. Der Preis hat es in sich. Dafür bekommst du allerdings auch einiges.

«Macca the Gator»-Figur

Sonnenbrille von Oakley

Umhängetasche

Mütze von New Era

Magnetischer Spiegel

Shot Glass mit «Chunkee the Manatee»

Glacé-Löffel

Rasierklingen-Schlüsselanhänger

Pin-Set

Sticker-Set

Doppelseitiges Poster von Leonida und der Karte

Macca, das Krokodil, ist eines der neuen Maskottchen.

Quelle: Rockstar

Das Ganze kommt in einer ausklappbaren schwarzen Box. Der Umfang kann sich sehen lassen. Der Preis wird von Fans allerdings heftig kritisiert. Und das Wichtigste fehlt obendrauf: das Spiel. Für alle, die bereits vorbestellt haben, ist das wohl nicht sehr schlimm. Bei dem Preis hätte man es trotzdem erwarten dürfen – oder eben auch nicht. Rockstar ist nicht für seine Wohltätigkeit bekannt.

Viele Fächer, nur das Spiel findest du in keiner.

Quelle: Rockstar

Die «The Goodtime State – Vice City Collection» kann direkt bei Rockstar vorbestellt werden. Aktuell ist noch unklar, ob Digitec Galaxus sie auch anbieten wird. Falls ich mehr weiss, ergänze ich den Artikel.

Game Rockstar Grand Theft Auto VI PS5, DE Game Rockstar Grand Theft Auto VI Xbox Series S, Xbox Series X, DE

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