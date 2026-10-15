Rockstar Games veröffentlicht Launchtrailer zu «GTA 6»

Game
Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
Rockstar Games gewährt uns mit einem Launchtrailer neue Einblicke in das Game aller Games.
Nur noch wenige Wochen, bis die Welt stillsteht und alle
«Zelda: Ocarina of Time» «World of Warcraft: Forever» «Grand Theft Auto 6» spielen. Rockstar startet die heisse Phase kurz vor Veröffentlichung mit einem Launchtrailer. Enjoy:
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