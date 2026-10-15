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News & Trends
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Rockstar Games veröffentlicht Launchtrailer zu «GTA 6»

Domagoj Belancic
15.10.2026

Rockstar Games gewährt uns mit einem Launchtrailer neue Einblicke in das Game aller Games.

Nur noch wenige Wochen, bis die Welt stillsteht und alle «Zelda: Ocarina of Time» «World of Warcraft: Forever» «Grand Theft Auto 6» spielen. Rockstar startet die heisse Phase kurz vor Veröffentlichung mit einem Launchtrailer. Enjoy:

Das fällt auf

  • Die Musik («Flower In A Hurricane») stammt vom französischen Elektro-Duo Justice featuring Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard. Der Song wurde für «GTA 6» komponiert. Am 19. November erscheint das Soundtrack-Album zum Spiel.
  • Jason spricht über seine Zeit bei der Army – und darüber, dass er sich nicht im Guten mit dem Militär getrennt hat. Welche Auswirkungen auf Story und Gameplay werden Jasons Militärerfahrungen haben?
  • Trotz seiner Abneigung gegen das Militär trägt Jason ein US-Army-Shirt. Gehört das Outfit zu einer Mission?
Jason mit Army-Outfit.
Jason mit Army-Outfit.
Quelle: Rockstar Games
  • Ich liebe diese Einstellung von Vice City. Die Stadt sieht so unglaublich dicht und vollgepackt aus. Oh mein Gott, werde ich viele Stunden hier verbringen.
Viel los hier.
Viel los hier.
Quelle: Rockstar Games
  • Rockstar flext mal wieder mit ihren Tiermodellen. In «GTA 6» wird es über 170 Tierarten geben. Hier sehen wir einen unheimlich detaillierten Iguana.
Jö.
Jö.
Quelle: Rockstar Games
  • In einem früheren Trailer sorgte das Riesenrad für Diskussionen – es spiegelte sich nicht im Wasser wider. Auch im Launchtrailer fehlt die Reflexion. Sorry, liebe Riesenradfans. Rockstar hat nicht auf euch gehört.
Scheiss auf Spiegelungen.
Scheiss auf Spiegelungen.
Quelle: Rockstar Games
  • Ubisoft will uns kein neues «Splinter Cell» geben? Dann macht's halt Rockstar.
Was für ein geiler Shot.
Was für ein geiler Shot.
Quelle: Rockstar Games
  • Jason und Lucia haben Sex in der Dusche – mit elektronischer Fussfessel.
Von den Leaks wissen wir, dass wir die zwei auch nackt sehen werden, giggity, giggity.
Von den Leaks wissen wir, dass wir die zwei auch nackt sehen werden, giggity, giggity.
Quelle: Rockstar Games
  • Sind Jason und Lucia hier in einem U-Boot?
Klaustrophobie kickt.
Klaustrophobie kickt.
Quelle: Rockstar Games
  • Was zum Teufel geht hier ab?
Ist das eine KFC-Werbung?!
Ist das eine KFC-Werbung?!
Quelle: Rockstar Games
  • In dieser Einstellung flext Rockstar mit den Raytracing-Reflexionen. Schau dir die Spiegelung des Hubschraubers in Jasons Sniper-Fernrohr an.
Spiegelungen sind geil.
Spiegelungen sind geil.
Quelle: Rockstar Games

Was ist dir sonst noch aufgefallen? Teile deine Detektivarbeit in den Kommentaren.

Produktbild Rockstar Grand Theft Auto VI (PS5, DE)
Game

Rockstar Grand Theft Auto VI

PS5, DE

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Domagoj Belancic
Senior Editor
Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.

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