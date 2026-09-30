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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: dünn, groß und mehr Multitasking

Samsung lässt seine Tablets besser klingen, erhöht ihre Leistung und verbessert das Multitasking. Das Galaxy Tab S12 Ultra und S12 Plus sind zudem die ersten Geräte, auf denen die neue Photoshop-App für Android läuft.

Samsung hat zwei neue Tablets vorgestellt: das 14,6 Zoll große Galaxy Tab S12 Ultra und das kleinere Galaxy Tab S12 Plus mit einem 12,6 Zoll großen Bildschirm. Beim Sound bohrt Samsung den bisherigen Stereoton über zwei Lautsprecher bei den Vorgängern zu einem 4-Kanal-Raumklang auf. Beide erhalten mit dem Dimensity 9500 einen leistungsstarken Chipsatz.

Das Galaxy Tab S12 Ultra und das Tab S12 Plus sind dünn.

Mehr Verbesserungen beim Tab S12 Plus

Samsung bezeichnet die Galaxy Tab S12 als seine dünnsten Tablets. Das ist korrekt, allerdings ist nur das Tab S12 Plus dünner geworden. Es misst jetzt 5,3 Millimeter, beim S10 Plus waren es noch 5,6 Millimeter und ein Tab S11 Plus gibt es nicht. Das Tab S12 Ultra ist mit 5,1 Millimetern noch dünner, verändert sich im Vergleich zum Vorgänger aber nicht. Alle Angaben ignorieren den Kamerabuckel der Geräte.

Die Galaxy Tab S12 im Größenvergleich.

Mit dem Dimensity 9500 verbaut Samsung in den Tab S12 einen leistungsfähigeren Prozessor als in den Vorgängern. Die größte Neuerung bei der Hardware ist allerdings der Abschied vom Stereoton. Statt zwei Lautsprechern verfügen die neuen Tablets jetzt über vier Tonausgabestellen. Das soll sie vor allem beim Streaming und beim Zocken noch besser klingen lassen.

Beim Galaxy Tab S12 Plus wird das Display größer und der Rahmen schmaler.

Beim Tab S12 Plus wird zudem das AMOLED-Display um 0,2 Zoll größer als beim Vorgänger und leuchtet mit bis zu 1600 Nits heller. Gleichzeitig wird der Rahmen um den Touchscreen etwas schmaler. Er misst 7,9 statt 8,1 Millimeter. Beim kleinen Tablet erhöht sich zudem die angegebene Akkulaufzeit um fünf auf 21 Stunden. Beide Tab S12 sind nach IP68 wasserdicht und ein S Pen gehört zum Lieferumfang. Die wichtigsten Eckdaten:

Galaxy Tab S12 Ultra Display: 14,6 Zoll AMOLED, 120 Hertz

Akku und Laden: 11.600 mAh, 45 Watt, voll geladen in 95 Minuten, 23 Stunden Laufzeit

Speichervarianten: 12 GB Arbeitsspeicher und 256/512 GB Datenspeicher oder 16 GB und 1 TB

Sonstiges: Wi-Fi 7

Galaxy Tab S12 Plus Display: 12,6 Zoll AMOLED, 120 Hertz

Akku und Laden: 10.600 mAh, 45 Watt, voll geladen in 95 Minuten, 21 Stunden Laufzeit

Speichervarianten: 12 GB Arbeitsspeicher und 256/512 GB Datenspeicher

Sonstiges: Wi-Fi 6E

Beide Tab S12 gibt es in zwei Farben.

Multitasking soll noch besser werden

Ab Werk läuft Android 17 mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 9.0 auf den zwei Tab S12. Für Tablets soll sich dadurch vor allem das Multitasking verbessern. Startest du eine App in der Multi-Window-Ansicht, blendet die neue Aktion das ursprüngliche Fenster nicht mehr aus. Bis zu drei Apps lassen sich so parallel anordnen. Im Desktopmodus Dex sollen sich Apps nahtlos zwischen Arbeitsbereichen verschieben lassen. Zudem schlägt Dex App-Paare aus laufenden Anwendungen vor.

Die One UI 9.0 bringt neue Funktionen für Dex und Multitasking.

Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen wirbt Samsung mit exklusivem Zugang zu «Photoshop Android». Die neue kostenpflichtige App von Adobe bietet einen größeren Funktionsumfang als das kostenlose Photoshop Express und ist für sechs Monate nur im Galaxy Store verfügbar. Sie erlaubt unter anderem Grafik- und Bildbearbeitung mit dem S Pen. Beim Kauf eines der Tablets bekommst du vier Monate kostenfreien Zugriff auf das mobile Photoshop-Abo.

Beim Zubehör setzt Samsung auf bewährte Klassiker aus dem Hüllenbereich. Das «Pro Keyboard» ergänzt eine notebookartige Tastatur, das «Book Cover Keyboard Slim» ist dagegen eine kleine Tablet-Tastatur. Das «Smart Book Cover» klappt über dem Display zu und bietet verschiedene Aufstelloptionen, und das «Frame Cover» ist ein simpler Standfuß, der nur den Rahmen schützt.

Das Galaxy Tab S12 Plus im Book Cover Keyboard Slim.

Galaxy Tab S12 Plus

Tablet Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, 12.60", 512 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12+ nur WLAN, 12.60", 512 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, 12.60", 256 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12+ nur WLAN, 12.60", 256 GB, Gray

Galaxy Tab S12 Ultra

Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 1000 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 1000 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 1000 GB, Silver Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 512 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 512 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 512 GB, Silver Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 256 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 256 GB, Gray Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nur WLAN, 14.60", 256 GB, Silver

Titelbild: Jan Johannsen

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