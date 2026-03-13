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Schneller, flacher, smarter: Shelly präsentiert neue Geräte für jede Ecke des Zuhauses

Auf der «Light + Building 2026» präsentiert Shelly eine Reihe neuer Geräte für das Smarthome. Die wichtigsten Neuheiten stelle ich dir in diesem Beitrag vor.

Shelly ist bekannt für seine breite Palette an Lösungen, mit deren Hilfe sich einfache Haushaltsgeräte in ein Smarthome einbinden lassen. Einen Schwerpunkt des Auftritts auf der Frankfurter Messe «Light + Building 2026» bilden Produkte, die du ohne oder mit nur wenig Bastelarbeit selbst einsetzen kannst.

Neue Zwischenstecker: Plug M Gen3 und Plug C Gen4

Einen der Schwerpunkte des Messeauftritts bilden neue Zwischenstecker. Der «Shelly Plug M Gen3» richtet sich an alle, die leistungsstärkere Haushaltsgeräte smart machen wollen. Verbessert wurden hier die Konnektivität und die Leistung. Der Stecker verträgt Stromstärken bis zu 13 A und eine Leistung von bis zu 3000 Watt – genug, um Heizlüfter, Radiatoren oder Wasserkocher zu steuern. Voraussetzung ist natürlich, dass die Geräte einen klassischen Geräteschalter besitzen.

Mehr Verbindungsoptionen und stärkere Leistung sind die Verbesserung des Zwischensteckers.

Quelle: Shelly

Neben WLAN und Bluetooth unterstützt der Stecker Matter 1.3 und lässt sich so in viele Smarthome-Ökosysteme einbinden. Auch praktisch: Er fungiert gleichzeitig als WLAN-Repeater und Bluetooth-Gateway. Das Gerät ist bereits im Handel erhältlich.

Der Plug C ersetzt den Netzstecker eines Geräts. Es gibt zwei Varianten: Einmal als reiner Verbrauchsmesser und einmal zum Schalten

Quelle: Shelly

Neu und noch ohne Angabe der Verfügbarkeit ist der «Shelly Plug C Gen4», den es in zwei Varianten gibt. Beide werden direkt in das Kabel eines Geräts integriert und ersetzen damit den vorhandenen Gerätestecker. Solide Grundkenntnisse in der Elektrotechnik reichen aus, um die Stecker einzubauen. Die Standardvariante kann Geräte bis 14 A und 3200 Watt steuern und schalten. Die Variante «Plug C PM» hingegen hat kein Relais – das angeschlossene Gerät lässt sich also nicht abschalten. Stattdessen übernimmt der Stecker die Aufgabe eines präzisen Verbrauchszählers. Beide Versionen funken per WLAN (mit Matter-Support), Bluetooth und Zigbee.

LOQED Touch Smart Lock: schneller und komfortabler

Auf der Messe hat Shelly auch eine neue Version seines «LOQED Touch Smart Lock» vorgestellt. Das aus Edelstahl gefertigte Schloss kommt vollständig ohne Schlüssel aus. Shelly betont, dass vor allem die Geschwindigkeit verbessert wurde: Die Tür soll sich nun in nur zwei Sekunden auf- und zusperren lassen. Der Zugang funktioniert per Smartphone, PIN-Code oder über die sogenannte Touch-to-Open-Technologie, die per Geofencing ausgelöst wird. Zusätzlich entriegelt das Schloss automatisch via Bluetooth, sobald man in Reichweite kommt.

Zu den Messeneuheiten von Shelly gehört auch die überarbeitete Version des smarten Türschlosses.

Quelle: Shelly

Über die Shelly-App lässt sich der Türstatus in Echtzeit prüfen und digitale Schlüssel lassen sich zeitlich begrenzt zuweisen, etwa für Gäste. Das funktioniert auch via Link – die Shelly-App muss dafür nicht installiert sein. Eine Notstromfunktion sorgt dafür, dass das Schloss auch bei leerem Akku noch bedienbar bleibt.

Smarte Leuchtmittel: Duo Bulb und Multicolor Bulb E27 Gen3

Auch im Bereich der Leuchtmittel hat Shelly zwei neue Produkte im Angebot. Beide passen in E27-Fassungen. Die «Shelly Duo Bulb E27 Gen3» bietet dimmbares Weißlicht von warmweiß bis kalt. Wer mehr Farbe im Zimmer möchte, greift zur «Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3», die das vollständige RGBW-Spektrum beherrscht und damit individuelle Lichtstimmungen erzeugt. Beide lassen sich über die Shelly-App steuern und in andere Smarthome-Systeme einbinden.

Flood S Gen4: ein Wassersensor für schwer erreichbare Stellen

Mit dem «Flood S Gen4» zeigt Shelly eine überarbeitete Version seines bisherigen Wassersensors. Die neue Variante fällt durch ihr flaches Design auf: Mit nur 24 Millimetern Höhe lässt er sich etwa unter Wasch- oder Spülmaschinen platzieren, um Lecks zu melden.

Der neue Wassersensor ist besonders flach gestaltet, damit er auch unter Haushaltsgeräte oder Ecken passt.

Quelle: Shelly

Größere Sensoroberflächen sollen austretendes Wasser schneller erkennen – sogar destilliertes Wasser soll der Sensor registrieren. Als Energiequelle dient eine CR123A-Batterie. Gefunkt wird per WLAN, Zigbee und Bluetooth; Matter over WiFi ist ebenfalls an Bord.

Hutschienen-Geräte und mehr

Für die professionelle Installation gibt es auch Neuerungen für den Schaltschrank. Dazu gehören der «Shelly EM Gen4» zur Energiemessung sowie der «Shelly Pro 1 PM 40A Gen4», das erste Hutschienen-Gerät der vierten Generation. Auch neue smarte Schutzschalter (Pro CB und MCB) sind Teil des Messeauftritts.

Das Sortiment an Bauteilen für die Montage an Hutschienen in Schaltschränken ist gewachsen.

Quelle: Shelly

Wann die Neuheiten in unseren Shop kommen, steht derzeit noch nicht fest.

Titelbild: Shelly

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