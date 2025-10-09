Deine Daten. Deine Wahl.

Pia Seidel
News & Trends
51

Schöner, smarter, barrierefreier: Design, das alle begeistert

Pia Seidel
9.10.2025
Bilder: Pia Seidel

Während der Zurich Design Weeks 2025 war ein Thema im Fokus: inklusives Design. Schweizer Projekte zeigten, wie Funktion und Ästhetik zusammenfinden, um Barrieren abzubauen.

Mode für alle? Klar, das sollte längst Standard sein. Aber wie sieht’s mit Alltagsgegenständen aus? Genau hier setzt der «Design Preis Schweiz» an. In der neuen Kategorie «Inclusive Design» ging’s um Produkte, die das Leben von Menschen mit Querschnittlähmung leichter – und optisch ansprechender – machen.

Das Besondere: Die Designs wurden direkt von Betroffenen bewertet. Anschliessend wurden die besten Ideen dem Innovation-Board der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) vorgestellt, um sie weiterzuentwickeln. Einige Highlights konntest du während der Zurich Design Weeks (ZDW) im Museum für Gestaltung Zürich live sehen.

Funktional und trotzdem stylish

Die neue Kategorie will kreative Ideen fördern, die nicht nur für Menschen im Rollstuhl funktionieren. Sie sollen auch anderen Nutzergruppen helfen. Wie das aussehen kann, zeigen diese drei Beispiele:

Venira: Schmuck, der hilft

«Venira» von Sinah-Moana Mainardi ist mehr als nur ein Accessoire. Drei silberne Ringe mit Gummispitzen machen es einfacher, Touchscreens und Tastaturen zu bedienen. Nützlich, aber trotzdem schick.

SollSo: Gläser, die mitdenken

Fazit: Design für alle

Diese Produkte beweisen: Inklusion geht über Barrierefreiheit hinaus. Es geht auch darum, die Welt für alle ein bisschen schöner zu machen.

Titelbild: Pia Seidel

User Avatar
User Avatar
Pia Seidel
Senior Editor
Pia.Seidel@digitecgalaxus.ch

Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit. 

