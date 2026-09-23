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Schutz vor neugierigen Blicken: Xiaomi 18 Pro Max mit Privacy-Display vorgestellt

Das Display vom Xiaomi 18 Pro Max schützt vor neugierigen Blicken. Außerdem verfügt das Smartphone über ein weiteres Display auf der Rückseite. Bei den Kameras setzt der Hersteller die Zusammenarbeit mit Leica fort.

Xiaomi hat sein 18 Pro Max und das kleinere 18 Pro in China vorgestellt, aber direkt angekündigt, dass sie auch global erhältlich sein sollen. Beim großen Display auf der Vorderseite setzt der Hersteller auf eine Privacy-Funktion, ähnlich wie die des Galaxy S26 Ultra. Diese soll vor neugierigen Blicken schützen. Das Display auf der Rückseite dient dagegen als Anzeige für Informationen oder als Gestaltungselement.

Ein Display soll vor neugierigen Blicken schützen, das andere kann immer an sein

Xiaomi nutzt für das Privacy-Display eine ähnliche Technologie wie Samsung beim Galaxy S26 Ultra. Das Xiaomi 18 Pro Max bietet allerdings ein paar zusätzliche Kniffe. Wenn du den Privatsphärenschutz für eine App auswählst, schränkt das 6,9 Zoll große Display nicht nur den Blickwinkel ein, wenn die App geöffnet wird. Sie blendet auch Benachrichtigungen, Pop-ups oder die App in Split-Screen-Ansichten aus – ohne das restliche Display zu beeinflussen.

Das Privacy-Display kann gezielt bestimmte Bereiche auf dem Display schwerer erkennbar machen.

Quelle: Xiaomi

Das Privacy-Display lässt sich zudem über Standortdaten aktivieren oder deaktivieren. So bleibt es zum Beispiel im Büro oder Zuhause aus und schaltet sich an Orten wie Bahnhöfen oder Flughäfen an. Die Selfie-Kamera soll erkennen können, wenn dir jemand über die Schulter schaut, und das Xiaomi 18 Pro Max dann vorschlagen, den Privacy-Modus zu aktivieren.

Das Display auf der Rückseite dient als vielfältige Anzeige.

Quelle: Xiaomi

Das 2,9 Zoll kleine Display auf der Rückseite rahmt auf seiner linken Seite die Kameras ein. Es dient vor allem zur Anzeige von Informationen oder als Sucher für Selfies mit der Hauptkamera und nicht zur Bedienung des Smartphones. Aber nicht jede App kann es so einfach nutzen. Zusätzlich nutzt Xiaomi es, um dir eine optische Personalisierung des 18 Pro Max mit Bildern und Grafiken zu ermöglichen.

Leica hat bei den Kameras weiterhin die Finger im Spiel

Beim Kamerasystem des 18 Pro Max setzt Xiaomi die Zusammenarbeit mit Leica fort. Der Kamerahersteller aus dem hessischen Wetzlar lässt seine Expertise in die Linsengestaltung und verschiedene Aufnahmemodi einfließen.

Die Kameras befinden sich im rückseitigen Display.

Quelle: Xiaomi

Für die Hauptkamera nutzt Xiaomi den Light Fusion 960L als Bildsensor. Er hat eine Fläche von 1/1,28 Zoll und eine Auflösung von 200 Megapixeln. Die Brennweite der Kamera liegt bei 23 Millimetern (Kleinbild-Äquivalent) und ihre Blende bei f/1,67. Dazu kommen eine Telekamera mit ebenfalls 200 Megapixeln und einem kleineren Bildsensor mit 1/1,56 Zoll Fläche. Die Brennweite entspricht im Vergleich zur Hauptkamera einem 3,2-fachen Zoom – was etwa 75 Millimeter sein müssten, aber Xiaomi drückt sich um diese Angabe. Die Ultraweitwinkelkamera mit 17 Millimetern Brennweite nutzt einen 50-Megapixel-Sensor.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des Xiaomi 18 Pro Max im Überblick:

Display: 6,9 Zoll AMOLED, 2624 × 1208 Pixel, 120 Hertz

Display (Rückseite): 2,9 Zoll AMOLED, 976 × 596 Pixel, 120 Hertz

Prozessor: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Arbeitsspeicher: 12 oder 16 Gigabyte

Datenspeicher: 256 oder 512 GB oder 1 TB

Akku und Laden: 8500 mAh, 100 Watt, 50 Watt wireless, 27 Watt reverse

Mit dem Xiaomi 18 Pro bietet der Hersteller auch noch eine kleinere Variante des Smartphones an. Es unterscheidet sich vor allem durch sein nur 6,4 Zoll großes Display auf der Vorderseite vom Pro Max. Dadurch wird das gesamte Gehäuse kleiner und das Display auf der Rückseite misst nur 6,4 Zoll. Der Akku fällt mit 7000 mAh kleiner aus und die Hauptkamera nutzt den Light Fusion 960 – ohne L, aber mit den gleichen Eckdaten. Die übrigen Einträge auf dem Datenblatt sind bei den Smartphones identisch.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 18 Pro Max (und das 18 Pro) sollen weltweit erscheinen. Das Vorgängermodell 17 Pro hat der Hersteller nur in China angeboten. Bei uns sind nur die Standard- und die Ultra-Variante erhältlich, die von der 18er-Serie noch nicht vorgestellt wurden.

Ob alle Farbvarianten global erscheinen ist derzeit unbekannt.

Quelle: Xiaomi

Wann, in welchen Ausführungen und zu welchen Preisen das Xiaomi 18 Pro (Max) außerhalb Chinas erhältlich ist, verrät der Hersteller erst später.

Titelbild: Xiaomi

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