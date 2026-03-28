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Kärcher
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Schwarz statt Gelb: Kärchers neue Kehrmaschine ist «grüner»

Stephan Lamprecht
28.3.2026

Kärcher stellt die Kehrmaschine «S 4 Twin» in schwarzem Design und aus recyceltem Kunststoff vor.

Kärcher ohne Gelb? Fast. Die «S 4 Twin Go!Further» kommt im schwarzen Gewand auf den Markt. Lediglich einige Farbakzente erinnern an die klassische Markenfarbe.

Sondermodell mit Greifzange und Recyclinganteil

Das Gerät ist Teil der neuen «Go!Further»-Reihe. Alle Kunststoffteile der Maschine bestehen zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Das gilt nicht für das eventuell beiliegende Zubehör. In diesem Fall ist das eine Greifzange für herumliegenden Müll, den die Maschine nicht erfassen kann. Die Zange lässt sich direkt am Schubbügel befestigen.

Bekannte Technik im besonderen Finish

Die Basis bildet die Kehrmaschine «S 4 Twin» mit ihren zwei Seitenbesen. Abgesehen von der Greifzange hat Kärcher weder an der Technik noch an der Ausstattung etwas verändert. Die Kehrbreite beträgt 68 Zentimeter und der Abfallbehälter fasst 20 Liter.

Unverändert sind auch die werkzeuglose Austauschfähigkeit der Seitenbesen sowie die stufenlose Höhenverstellung des Schubbügels.

Kärcher verkauft die «S 4 Twin Go!Further» über alle seine Vertriebskanäle. Registrierst du das Gerät innerhalb der ersten vier Wochen nach dem Kauf in der Kärcher-App, verlängert sich die Garantie kostenlos um ein Jahr.

«Go!Further»: eine Kampagne mit sozialem Hintergrund

In der Produktkampagne «Go!Further» bietet Kärcher Geräte aus den Bereichen «Home & Garden» und «Professional» mit recycelten Kunststoffanteilen an. Begleitend will das Unternehmen 2026 über den «Global Nature Fund» (GNF) den Bau von vier Pflanzenkläranlagen fördern. Das nächste Produkt der Sonderedition ist bereits angekündigt: der Nass-/Trockensauger «WD 4 S».

Titelbild: Kärcher

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Stephan Lamprecht
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Stephan.Lamprecht@galaxus.de

Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.

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