Silizium-Kohlenstoff-Akku und Kamera mit 200 MP: das neue Honor Magic7 Pro

Der Hersteller aus Shenzhen mischt den europäischen Smartphone-Markt auf. Mit dem Magic7 Pro zeigt Honor ihr neuestes High-End-Gerät mit 200-Megapixel-Kamera, grossem Akku und natürlich AI.

Das Honor Magic7 Pro mischt sich dank Snapdragon 8 Elite unter die leistungsstärksten Smartphones 2025. Auch sonst hat das Smartphone – zumindest auf dem Papier – einiges zu bieten.

Design und Display auf hohem Niveau

Das Magic7 Pro wiegt trotz gleicher Grösse mit 223 Gramm etwas weniger als sein Vorgänger, das Magic6 Pro. Dieses wiegt knapp 230 Gramm. Honor verpasst dem Smartphone ein 6,8 Zoll grosses OLED-Display mit Curved-Screen. Das Magic7 Pro erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1600 Nits über das gesamte Display. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 120 Hertz. Die Auflösung liegt bei 453 ppi und damit bei 2800 × 1280 Pixeln.

Die Kamera-Notch hat einige Funktionen parat.

Quelle: Honor

Auffällig an der Front ist die von Honor bezeichnete «Magic Capsule»-Notch, die es auch beim Vorgängermodell gibt. Beim iPhone auch als «Dynamic Island» bekannt, ist die optische Neuerung bei Android-Smartphones weniger verbreitet. Doch bringt sie praktische Funktionen mit. Der schwarze Balken verbirgt unter anderem eine praktische Frontkamera mit dreidimensionaler Gesichtserkennung. Diese Art der Entsperrung soll deutlich sicherer sein als die 2D-Abtastung. Daneben hat die Notch ähnliche Funktionen wie beim iPhone. Zum Beispiel das Anzeigen von Widgets wie dem Musikplayer.

Hardware: Honor spielt ganz oben mit

Zum Snapdragon 8 Elite gesellen sich 12 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 512 GB interner Speicher. Für eine lange Akkulaufzeit ist gesorgt: Honor verbaut einen 5270-mAh-Akku im Smartphone der Europäischen Version – in China umfasst der Akku 5850 mAh. Das Besondere: Es ist ein Silizium-Karbon-Akku, der gerade bei niedrigen Temperaturen und geringem Akkustand ausdauernder sein soll als reguläre Lithium-Ionen-Akkus. Honor hat ihn bereits im Magic6 Pro verbaut. Kabelgebunden nimmt er bis zu 100 Watt auf. Kabellos sind sogar immer noch 80 Watt möglich. Unterstützt wird zudem die Schnelllade-Technologie Honor SuperCharge.

Für alle Foto-Enthusiasten hat der Hersteller eine vielversprechende Triple-Kamera verbaut. Diese setzt sich zusammen aus einer Telekamera (200 Megapixel) mit dreifach optischen Zoom, einer Hauptkamera (50 MP) und einer Weitwinkelkamera (50 MP). Die Selfiekamera an der Front bietet 50 Megapixel, Videos erstellst du mit bis zu 4K und 60 fps.

Das typisch grosse runde Kameramodul hat Honor diesmal mit einer marmorierten Rückseite kombiniert.

Quelle: Honor

Unter dem Display versteckt Honor eine 3D-Ultraschall-Fingerabdruckerkennung. Diese soll laut Hersteller sicher und auch mit nassem Finger zuverlässig funktionieren.

Nutzen lässt sich das Honor Magic7 Pro mit aktuellen Standards: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC und USB-C 3.2 (Gen 1). Neben der Möglichkeit, zwei Nano-SIM gleichzeitig zu nutzen, unterstützt das Smartphone auch eSIM.

Software: Google AI ist mit von der Partie

Das Gerät läuft mit Android 15 und angepasster Benutzeroberfläche MagicOS 9. Dank Google nutzt du auch den Sprachassistenten Gemini sowie AI-gestützte Funktionen wie «Circle To Search», Übersetzer oder den Fotoradierer. Insgesamt will der Hersteller das AI-Angebot stark verbessert haben, was Kollege Jan beim Vorgänger noch bemängelt hat.

Produkttest Honor Magic6 Pro im Test: Gute Ideen nicht immer optimal umgesetzt von Jan Johannsen

Ein Beispiel nennt der Hersteller «AI Motion Sensing Capture». Mit dieser Funktion sollst du bei Fotos scharfe Ergebnisse mit knalligen Farben erhalten, auch wenn die Motive weit weg sind. Auch Porträtaufnahmen sollen mit der eigenen AI verbessert worden sein. Dies dank der Herausarbeitung von Haut und Haaren oder bei Bildern, die du mit starkem Zoom geknipst hast.

Honors Foto-AI überarbeitet deine Aufnahmen.

Quelle: Honor

Preis und Verfügbarkeit: Das tut der Brieftasche weh

Das Honor Magic7 Pro ist preislich hoch angesetzt. Du kannst es bei uns ab sofort bestellen und bezahlst dafür aktuell 1399 Franken oder Euro. Der Lieferumfang beläuft sich neben dem Smartphone lediglich auf ein USB-C-Kabel.

Erhältlich ist das gute Stück bei uns in Schwarz und Lunar Shadow Grey, einem marmorierten Weissgrau.