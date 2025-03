News & Trends 22

Smells like Kirschblüten-Spirit: Yeston bringt Radeon-Grafikkarte mit Duft heraus

Eine «Radeon RX 9070 XT» im japanischen Waifu-Look und mit eigener Duftnote – das gab es wohl noch nie. Die chinesische Firma Yeston hat kürzlich zwei Grafikkarten mit Custom Design und Custom Geruch vorgestellt.

Ein aufgeräumtes, ästhetisch beleuchtetes Computergehäuse ist für sogenannte Case Modder das Maß aller Dinge. Damit wird der Rechner zum (teuren) Deko-Objekt, das sich wunderbar auf Instagram präsentieren lässt.

Was Fotos allerdings nicht transportieren können, ist der Geruch des Computers. Im Fall von angeschmorten Elektronikbauteilen ist das nicht schade, doch dem chinesischen Unternehmen Yeston schwebt etwas ganz anderes vor: Es präsentierte zwei Grafikkarten, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch den Duft von Kirschblüten (japanisch «Sakura») oder dem Ozean verströmen sollen.

Yeston bietet bereits seit längerem Grafikkarten und andere PC-Bauteile im cuten Anime-Stil an. Duftstäbchen sind aber neu. Die beiden Grafikkarten «Sakura» und «Sakura Atlantis» gehören zur «Radeon RX 9070 XT»-Reihe von AMD. Sie rangieren damit unter den aktuellen Grafikkarten in der oberen Mittelklasse. Ozean, Lufterfrischer oder Weichspüler?

Der YouTuber Steve vom Kanal «Gamers Nexus» folgte seiner Nase und baute die «Satura Atlantis»-Edition auseinander, um die Quelle des Duftes ausfindig zu machen. Nach dem Entfernen der Frontplatte mit den Lüftern fand er im Rahmen der Platte ein festgeschraubtes Kunststoffstäbchen, von dem der Geruch ausgeht. Die Testriecher in der Redaktion verbanden mit dem Geruch Auto-Lufterfrischer und Weichspüler. Richtig begeistert von dem Geruch zeigte sich niemand.

Aber der Ozean-Geruch ist sicher nicht das Hauptverkaufsargument, zumal der Geruch mit der Zeit verfliegen wird. Der Einsatz eines neuen Duftstäbchens ist offenbar nicht vorgesehen, wenn dazu die halbe Grafikkarte auseinandergeschraubt werden muss.

Anime- und Manga-Fans könnten die Optik mögen

Abgeseh…rochen vom Duft machen die beiden Grafikkarten visuell einiges her. Jedenfalls, wenn man pastellfarbene Mangas mag. Optisch richten sie sich klar an Case Modder, die einen ungewöhnlichen Custom Build vor Augen haben. Normalerweise machen Grafikkarten durch einen futuristischen oder Industrial-Look und RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam. Die Yeston-Karten gehen in eine ganz andere Richtung.

Die «Sakura Atlantis»-Karte präsentiert sich auf der Frontseite mit geschwungenen Linien und einem Lavendel-Rose-farbenen Finish mit Perlmutteffekt. Bei näherem Blick ist also ein rosa Schimmer zu sehen, der an Metallic-Lack erinnert. Die leicht erhabenen Aufkleber auf den Lüfter-Naben zeigen Muscheln und beinhalten Glitter-Partikel. Auf der oberen Seite des Rahmens befindet sich ein gewellter LED-Streifen, der standardmäßig in Weiß leuchtet. Die Rückseite aus Metall ziert eine weibliche Anime-Figur.

Perlmutt-Effekt und Glitter-Partikel machen die Atlantis-Grafikkarte zu etwas Besonderem.

Quelle: Yeston

Die Vorderseite der «Sakura»-Grafikkarte ist in einem organischen Design gehalten, deren Formen an Blütenblätter und verzweigte Äste in einer Baumkrone erinnern. Teilweise sind stilisierte Blüten in den Kunststoff eingestanzt. Farblich kommt die Grafikeinheit in Lavendel, Weiß und Himmelblau daher. Den gezackten Rand des oberen blauen Bereichs ziert ein LED-Streifen.

Auch die Sakura-Karte präsentiert sich in Pastellfarben und mit LED-Streifen.

Quelle: Yeston

Auf der Rückseite ist ebenfalls eine weibliche Mangafigur zu sehen. Hier fällt auch der blütenförmige Luftdurchlass am Kühlkörper auf.

Kaufen kannst du die Karten aktuell nicht: Auf der Yeston-Website sind sie «sold out».

Titelbild: Gamers Nexus

Dieser Artikel gefällt mir! 22 Personen gefällt dieser Artikel