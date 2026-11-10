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So alt war noch kein Sieger: Booker Prize für Science-Fiction-Roman

Er musste 81 Jahre alt werden und in 60 Jahren als Schriftsteller 13 Romane publizieren. Jetzt erst hat der Brite M. John Harrison den renommierten Booker Prize gewonnen. Es ist eine doppelte Premiere.

So alt wie der Preisträger des Jahres 2026 war noch kein Autor und keine Autorin davor. Den Booker Prize gewinnt aber niemand aus Mitleid oder wegen seines Alters – auch Harrison nicht, der schon zwölf Romane veröffentlicht hat, dazu Dutzende Kurzgeschichten.

Belletristik Wish I Was Here Englisch, M. John Harrison Belletristik The Course of the Heart Englisch, Julia Armfield, M. John Harrison Belletristik Empty Space Englisch, M. John Harrison Belletristik Wish I Was Here Englisch, M. John Harrison Belletristik The Course of the Heart Englisch, Julia Armfield, M. John Harrison Belletristik Empty Space Englisch, M. John Harrison

Die Jury des Booker Prize zeichnete jetzt Harrisons Roman Nummer 13 aus. Insgesamt wurden 163 Bücher geprüft, sechs schafften es auf die Shortlist. Zum ersten Mal gewann ein Science-Fiction-Roman.

«The End of Everything» ist eine dystopische Satire, die die Grenzen des menschlichen Verstehens auslotet, wie es in der Jury-Begründung heisst. Harrison erhielt 50 000 Pfund Preisgeld und eine Trophäe.

Bisher ist der Roman nur auf Englisch erschienen, eine deutsche Übersetzung ist in Arbeit und soll im kommenden April erhältlich sein.

Belletristik The End of Everything Englisch, Softcover, John M. Harrison

Worum geht’s in «The End of Everything»? Als Leserin oder Leser folgen wir im Roman Philip Tennent, einem Strandsucher, und seiner pistolenschwingenden Tante, die sich gemeinsam an der Küste von Kent in naher Zukunft durchschlagen. Ein Strandsucher verdient seinen Lebensunterhalt, indem er Gegenstände sammelt, die aus dem Ärmelkanal angeschwemmt werden. Es ist eine andere Welt als wir sie kennen: Im Klappentext ist die Rede von «der Krise, die alles veränderte». Seither sind Jahre vergangen. Doch niemand weiss genau, was passiert ist. Trotzdem bricht die Regierung langsam zusammen, Europa scheint sich aufzulösen, und in den Weltmeeren wimmelt es von neuen Kreaturen. Eines Tages fischt Phillip etwas aus dem Wasser, das er nicht behalten kann. Ein Wesen, das sich ständig verändert. Ein Artefakt, das er ins Landesinnere bringen muss, bevor es alles zerstört, was er zu wissen glaubt.

Klingt kryptisch, aber nach etwas, das ich gerne lesen werde.

Titelbild: Keystone SDA, Kirsty Wigglesworth

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