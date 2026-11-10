So alt war noch kein Sieger: Booker Prize für Science-Fiction-Roman

Wish I Was Here
Englisch, M. John Harrison
Er musste 81 Jahre alt werden und in 60 Jahren als Schriftsteller 13 Romane publizieren. Jetzt erst hat der Brite M. John Harrison den renommierten Booker Prize gewonnen. Es ist eine doppelte Premiere.
So alt wie der Preisträger des Jahres 2026 war noch kein Autor und keine Autorin davor. Den Booker Prize gewinnt aber niemand aus Mitleid oder wegen seines Alters – auch Harrison nicht, der schon zwölf Romane veröffentlicht hat, dazu Dutzende Kurzgeschichten.
Wish I Was Here
Englisch, M. John Harrison
The Course of the Heart
Englisch, Julia Armfield, M. John Harrison
Empty Space
Englisch, M. John Harrison
Wish I Was Here
Englisch, M. John Harrison
The Course of the Heart
Englisch, Julia Armfield, M. John Harrison
Empty Space
Englisch, M. John Harrison
Die Jury des Booker Prize zeichnete jetzt Harrisons Roman Nummer 13 aus. Insgesamt wurden 163 Bücher geprüft, sechs schafften es auf die Shortlist. Zum ersten Mal gewann ein Science-Fiction-Roman.
«The End of Everything» ist eine dystopische Satire, die die Grenzen des menschlichen Verstehens auslotet, wie es in der Jury-Begründung heisst. Harrison erhielt 50 000 Pfund Preisgeld und eine Trophäe.
Bisher ist der Roman nur auf Englisch erschienen, eine deutsche Übersetzung ist in Arbeit und soll im kommenden April erhältlich sein.
Als Leserin oder Leser folgen wir im Roman Philip Tennent, einem Strandsucher, und seiner pistolenschwingenden Tante, die sich gemeinsam an der Küste von Kent in naher Zukunft durchschlagen. Ein Strandsucher verdient seinen Lebensunterhalt, indem er Gegenstände sammelt, die aus dem Ärmelkanal angeschwemmt werden. Es ist eine andere Welt als wir sie kennen: Im Klappentext ist die Rede von «der Krise, die alles veränderte». Seither sind Jahre vergangen. Doch niemand weiss genau, was passiert ist. Trotzdem bricht die Regierung langsam zusammen, Europa scheint sich aufzulösen, und in den Weltmeeren wimmelt es von neuen Kreaturen. Eines Tages fischt Phillip etwas aus dem Wasser, das er nicht behalten kann. Ein Wesen, das sich ständig verändert. Ein Artefakt, das er ins Landesinnere bringen muss, bevor es alles zerstört, was er zu wissen glaubt.
Klingt kryptisch, aber nach etwas, das ich gerne lesen werde.
Journalist seit 1997. Stationen in Franken, am Bodensee, in Obwalden und Nidwalden sowie in Zürich. Familienvater seit 2014. Experte für redaktionelle Organisation und Motivation. Thematische Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit, Werkzeugen fürs Homeoffice, schönen Sachen im Haushalt, kreativen Spielzeugen und Sportartikeln.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen