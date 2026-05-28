News & Trends 20 9

«Songs of the Past» angekündigt: «Witcher 3» bekommt 2027 neuen DLC

Elf Jahre nach dem Release von «The Witcher 3» hat CD Projekt Red eine dritte große Story-Erweiterung namens «Songs of the Past» angekündigt.

«The Witcher 3» ist bereits elf Jahre alt, die letzte Erweiterung «Blood and Wine» hat zehn Jahre auf dem Buckel. Das Entwicklerstudio CD Projekt Red (CDPR) feiert dessen Geburtstag am 28. Mai mit einem Jubiläumsstream. Bereits vor einem Jahr sorgte das Studio mit einer beeindruckenden Tech-Demo zu «Witcher 4», das sich derzeit in Entwicklung befindet, für Aufsehen. Man sollte meinen, das Thema «Witcher 3» sei abgeschlossen.

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Doch dem ist nicht so: CDPR hat eine neue Erweiterung mit dem Titel «Songs of the Past» für «Witcher 3» angekündigt. Gerüchte hatte es bereits Ende 2025 gegeben. «Songs of the Past» soll 2027 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen und wird dich als Geralt von Riva wieder auf die Jagd nach Monstern schicken. Zur Handlung hat sich CDPR bislang nicht geäußert. Konkrete Infos sollen im Spätsommer folgen.

Zur Handlung ist noch nichts bekannt

Der Name «Songs of the Past» könnte statt einer großen, zentralen Quest episodische Geschichten aus Geralts Vergangenheit thematisieren, etwa aus seiner Kaer-Morhen-Zeit. Vielleicht rahmt der Barde Rittersporn die Episoden durch Lieder und Balladen ein. Der DLC könnte auch die Brücke zu «Witcher 4» mit Ciri in der Hauptrolle schlagen. Damit würde Geralts Geschichte in einem letzten großen Kapitel abgeschlossen werden.

Das Monster, das auf dem Ankündigungs-Artwork hinter Geralt zu sehen ist, ist so nicht aus einem früheren Spiel bekannt. Es erinnert an einen Waldschrat, hat jedoch nicht dessen typischen Hirschschädel. Es könnte sich um eine andere Art Waldgeist oder ein durch einen Fluch verdorbenes Wesen handeln.

Geralt bekommt es erneut mit feindseligen Gesellen zu tun.

Quelle: CDPR/Fool’s Theory

CDPR entwickelt die neuen Inhalte zusammen mit Fool’s Theory. In dem polnischen Studio arbeiten viele ehemalige «Witcher»-Entwickler, darunter der Geschäftsführer Jakub Rokosz, der als Quest Designer an «Witcher 3» und «Witcher 2» mitwirkte.

Titelbild: CDPR/Fool’s Theory

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