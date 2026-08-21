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«Sons of Anarchy»-Stars kehren für «Legends» zurück

Charlie Hunnam entwickelt mit «Legends» eine neue Serie rund um das Erbe von «Sons of Anarchy». Dafür versammelt er zahlreiche frühere Kollegen vor der Kamera – mit einem ungewöhnlichen Konzept.

In «Legends» spielen Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal und weitere «Sons of Anarchy»-Stars fiktionalisierte Versionen ihrer selbst. FX hat die Serie laut dem Branchenmagazin Variety als Miniserie bestellt.

Die Handlung beginnt auf einer Fan-Convention. Dort kommen die ehemaligen Darsteller nach langer Zeit wieder zusammen. Laut offizieller Beschreibung verschwimmen dabei zunehmend die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Schließlich gerät die Gruppe in eine Gefahr, die alles übertreffen soll, was ihre Figuren in «Sons of Anarchy» erlebt haben.

«Legends» setzt die Geschichte von Jax Teller und Samcro damit nicht fort. Stattdessen beschäftigt sich die Serie mit dem Kult und dem Vermächtnis des Originals.

Große Teile des Hauptcasts sind dabei

Neben Hunnam gehören Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates und Theo Rossi zum Ensemble. In «Sons of Anarchy» spielten sie Clay, Gemma, Tara, Bobby, Chibs, Tig und Juice. Hunnam verkörperte über sieben Staffeln Jackson «Jax» Teller. Weitere Darsteller will FX später bekannt geben.

Viele bekannte Gesichter aus «Sons of Anarchy» kehren für «Legends» zurück.

Quelle: FX

Leider fehlt mit Ryan Hurst bislang einer meiner persönlichen Favoriten. Als Opie Winston gehörte er zu Jax' engsten Freunden. Zuletzt sorgte Hurst aus einem anderen Grund für Schlagzeilen: Bei den Dreharbeiten zur «God of War»-Serie verletzte er sich im Juni bei einem Stunt am Bizeps und musste operiert werden. Wegen der längeren Genesungszeit übernimmt nun Dave Bautista die Rolle des Kratos.

Hunnam entwickelt «Legends» gemeinsam mit Autor und Produzent Jonathan Groff, der unter anderem an «Black-ish» und «How I Met Your Mother» gearbeitet hat. Beide fungieren auch als Executive Producer. Groff übernimmt zudem die Aufgabe des Showrunners.

Kurt Sutter nicht beteiligt

«Sons of Anarchy»-Schöpfer Kurt Sutter arbeitet an «Legends» nicht mit. Nach der Ankündigung erklärte er in einem Instagram-Video, das Projekt greife weder seine Figuren noch die von ihm entwickelte Mythologie direkt auf. Im Mittelpunkt stehe vielmehr das Vermächtnis der ursprünglichen Serie. Hunnam habe ihn während der Entwicklung um Zustimmung gebeten und diese von Sutter erhalten.

«Sons of Anarchy» lief von 2008 bis 2014 über sieben Staffeln mit insgesamt 92 Episoden. Mit «Mayans M.C.» folgte 2018 ein klassisches Spin-off, das einen anderen Motorradclub in den Mittelpunkt stellte.

Einen Starttermin für «Legends» gibt es bisher nicht. In den USA soll die Serie bei FX und Hulu erscheinen. Angaben zu einer Veröffentlichung in Deutschland und der Schweiz gibt es derzeit ebenfalls nicht.

Titelbild: FX

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