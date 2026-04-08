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Sony macht dich zur Spielfigur – das steckt hinter «The Playerbase»

Sony startet «The Playerbase»: ein Programm, das dich als Charakter in ein Spiel der Playstation Studios bringt. Den Anfang macht «Gran Turismo 7». So bewirbst du dich.

Die Grenze zwischen dem Sofa im Wohnzimmer und der virtuellen Welt verschwimmt. Mit «The Playerbase» geht Sony Interactive Entertainment einen Schritt weiter als üblich: Das Programm bringt dich selbst in ein Spiel der Playstation Studios.

Dein Erscheinungsbild wird dafür digital erfasst und als Figur in die Spielwelt integriert. Was zunächst wie ein Gimmick klingt, ist vor allem eines: ein ungewöhnlich direkter Weg, Spieler nicht nur teilnehmen zu lassen, sondern zu einem sichtbaren Teil des Geschehens zu machen.

So funktioniert die Bewerbung

Der Einstieg ins Programm ist unkompliziert. Ab sofort sind alle Details, die offiziellen Teilnahmebedingungen sowie die Bewerbungsmöglichkeiten auf der Playstation-Seite abrufbar. Sony beschränkt die Teilnahme auf ausgewählte Märkte. Europa ist explizit dabei, womit auch Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich sind.

Für die Bewerbung beantwortest du zunächst einige Fragen zu deinen bisherigen Erfahrungen mit Playstation. Außerdem schilderst du in kurzen Worten, warum du Teil von «The Playerbase» werden möchtest, und meldest dich mit deiner Playstation‑Konto‑ID an.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist prüft Sony alle Einsendungen und wählt eine begrenzte Zahl von Finalisten aus. Im Anschluss finden Interviews per Videoanruf statt. Erst danach wird eine Person ausgewählt, die für einen begrenzten Zeitraum als Charakterporträt in «Gran Turismo 7» erscheint.

«Gran Turismo 7» dient als erste Plattform für Sonys neues Community-Programm «The Playerbase».

Quelle: Sony

Ein Scan-Tag in Los Angeles

Der Gewinner oder die Gewinnerin samt Begleitperson erwartet ein besonderes Erlebnis jenseits des Bildschirms. Die ausgewählte Person wird zu einem Scanning‑Tag in ein Studio für visuelle Kunst in Los Angeles eingeladen, wo gemeinsam mit einem Designer ein individuelles Fantasy‑Logo sowie eine einzigartige Fahrzeuglackierung entstehen. Beides wird dauerhaft in das Showcase‑Menü von «Gran Turismo 7» integriert.

Sony setzt dabei auf Capture-Technologien, um eine realistische Abbildung der ausgewählten Person im Spiel sicherzustellen. Wie genau der technische Scan-Prozess im Detail abläuft, hat das Unternehmen bislang nicht öffentlich beschrieben.

Mehr als ein einzelnes Spiel

Isabelle Tomatis, Vice President Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, formuliert den Anspruch des Programms klar: «The Playerbase ist unsere Art, den Spielern zu danken, die Playstation zu dem gemacht haben, was es heute ist.»

Sony denkt dabei langfristig. Das Unternehmen plant, «The Playerbase» schrittweise zu erweitern, sobald weitere Playstation Studios mitmachen. Zu den hauseigenen Studios gehören unter anderem Guerrilla Games, Insomniac Games und Naughty Dog, die allesamt für Produktionen mit aufwändig gestalteten Spielwelten und zahlreichen Nebenfiguren bekannt sind.

Zum Start bietet Sony drei Slots an, wobei einer davon für «Gran Turismo 7» reserviert ist. Die anderen beiden Titel, in denen jeweils ein Fan abgebildet werden soll, will Sony zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

Ob «The Playerbase» langfristig zu einem festen Bestandteil der Playstation-Strategie wird, hängt davon ab, wie das Programm angenommen wird. Der Auftakt ist gemacht und die Bewerbung offen.

Titelbild: Sony

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