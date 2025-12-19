News & Trends 11 5

Sony und Tencent einigen sich: «Horizon»-Klon verschwindet aus Stores

Nach einer vertraulichen Übereinkunft ist der Rechtsstreit zwischen Sony und Tencent zu Ende. Details zum Deal gibt es keine, aber «Light of Motiram» ist nicht mehr auf Steam oder im Epic Games Store gelistet.

Sony und Tencent haben ihren Rechtsstreit um das Spiel «Light of Motiram» beigelegt. Laut einem am Mittwoch eingereichten Gerichtsdokument wurde das Verfahren nach einer vertraulichen Einigung beendet. Parallel ist «Light of Motiram» aus den Stores von Steam und Epic Games verschwunden.

Sony hatte im Juli gegen Tencent geklagt und dem Unternehmen vorgeworfen, mit «Light of Motiram» eine «sklavische Nachahmung» der «Horizon»-Reihe zu veröffentlichen – also eine detailgetreue Nachbildung ohne wesentliche Unterschiede. Der Konzern sah sein Urheberrecht verletzt und kritisierte insbesondere die Ähnlichkeit der Protagonistin mit Horizon-Heldin Aloy sowie die Nutzung dieser Figur als zentrales Motiv in Marketingmaterialien.

News & Trends Sony verklagt Tencent wegen «Horizon»-Klon von Philipp Rüegg

In der Klageschrift beantragte Sony eine einstweilige Verfügung gegen die Veröffentlichung und Promotion des Spiels. Tencent wies die Vorwürfe zurück und argumentierte, «Light of Motiram» bediene sich branchenüblicher Genre-Motive: postapokalyptische Welt, naturbelassene Landschaften, übergrosse Roboterkreaturen und eine rothaarige weibliche Hauptfigur. Zudem verwies Tencent auf Parallelen zu anderen Franchises und bezeichnete Sonys Anspruch auf Originalität als übertrieben.

Die Ähnlichkeit der Artwork-Covers lässt sich schwer bestreiten.

Quelle: Guerilla Games, Polaris Quest

Beide Seiten wollen nach Bekanntwerden des Vergleichs keine weiteren öffentlichen Kommentare abgeben. Formal wurde der Fall rechtskräftig abgewiesen («dismissed with prejudice»). Das bedeutet, dass es sich um ein finales Urteil handelt und eine erneute Klage zu denselben Ansprüchen in dieser Sache ausgeschlossen ist. Beide Parteien tragen ihre Kosten selbst. Angaben zu etwaigen Anpassungen an Spielinhalten, Markenkennzeichen oder künftigen Veröffentlichungsplänen wurden nicht gemacht.

Titelbild: Polaris Quest

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







