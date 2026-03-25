Sora vor dem Aus: OpenAI zieht seiner Video-KI überraschend den Stecker

Meinung
Disney und OpenAI öffnen die KI-Büchse der Pandora
von Luca Fontana
OpenAIs Video-KI-App Sora schlug ein wie eine Bombe und sicherte dem Unternehmen eine Milliarden-Investition durch Disney. Nur wenige Monate später wird der Dienst eingestellt.
Das war’s mit der KI-Video-App Sora. Über X teilte der Dienst, der wie ChatGPT zu OpenAI gehört, überraschend mit, dass die App und die Entwickler-API bald nicht mehr verfügbar sein werden. Details sollen später folgen.
Das wirft Fragen auf. Erst im Dezember hatte der Disney-Konzern eine Milliarde US-Dollar in Sora investiert und durch einen Dreijahresvertrag 200 lizenzierte Disney-Figuren zur Verwendung in Soras KI-Videos freigegeben. Dieser Deal scheint nun nicht mehr zustande zu kommen.
OpenAI hat sich bislang nicht näher zu den Gründen geäußert. Das Unternehmen hat trotz des enormen Erfolgs von ChatGPT mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Bereits Anfang Dezember habe CEO Sam Altman seine Angestellten aufgefordert, das Kernprodukt ChatGPT zu verbessern, weil die Konkurrenz von Google und Anthropic aufrückten. Im Februar 2026 sorgte die Ankündigung für Aufruhr, dass ChatGPT trotz Abomodell in den USA Werbung anzeigen werde – eine Maßnahme, die CEO Sam Altman zuvor immer als letzte Finanzierungsmöglichkeit abgelehnt hatte.
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass OpenAI an einer strategischen Umstrukturierung arbeitet. Das Unternehmen wolle sich mehr auf seine Kernkompetenzen ChatGPT und Unternehmenslösungen konzentrieren. In der Chefetage werde daher beraten, welche anderen Bereiche depriorisiert werden können.
Nun scheint es Sora getroffen zu haben. Dazu könnte auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung beigetragen haben: Der Betrieb von Sora ist teuer, da das Erstellen von Videos enorme Rechenleistung erfordert. Das Sora-Team soll aber erhalten bleiben und sich auf «die Simulation der realen Welt konzentrieren, um Robotik voranzutreiben, die Menschen bei konkreten, physischen Aufgaben unterstützen soll», wie ein Sprecher sagt.
Fühlt sich vor dem Gaming-PC genauso zu Hause wie in der Hängematte im Garten. Mag unter anderem das römische Kaiserreich, Containerschiffe und Science-Fiction-Bücher. Spürt vor allem News aus dem IT-Bereich und Smart Things auf.
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