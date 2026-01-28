News & Trends 0 0

Spielwarenmesse Nürnberg: Das sind die 6 Gewinner der Toy Awards 2026

Pünktlich um 11 Uhr gab die Jury heute auf der Nürnberger Spielwarenmesse die Sieger der «Toy Awards 2026» bekannt. Wer überzeugen konnte.

Insgesamt 609 Neuheiten hatten die Hersteller vorab eingereicht. Daraus musste die Fachjury die 18 Finalisten für sechs Kategorien aussieben. Originalität, Spielspaß, Verständlichkeit des Produktkonzepts und das Erfolgspotenzial im Handel sind die Schlüsselfaktoren, um auf der Shortlist zu landen.

Verdienter Sieger bei den Start-ups

In der buntesten Kategorie der Start-ups sichert sich das «Construction Kit» von Beaver Edu aus dem Libanon den Sieg. Aus dünnen Echtholzstäben und Steckgelenken bauen kleine Tüftlerinnen und Tüftler entweder die 22 Designvorschläge nach oder entwickeln ganz eigene Konstruktionen. Mit einem patentierten Schneidewerkzeug sollen Kinder die Stäbe ohne Verletzungsrisiko kürzen können. Der Jury hat die Kombination aus technischem Denken und Basteln gefallen.

Eine schöne Idee präsentiert der Sieger unter den Start-ups. Ob es in die Geschäfte kommt, hängt von Vertriebspartnerschaften ab.

Quelle: Toy Award

Ein Preis, der aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung geht. Die auf die Plätze verwiesenen Vollholzbausteine von «Loggos-BN-M» sehen zwar schick aus, aber das Produkt könnte auch schnell unbeachtet in einer Ecke des Kinderzimmers landen. Und «Akte Fehltritt» von Momentum Games ist nun mal ein Ermittlungsspiel. Die gibt es schon zuhauf, daran ändert dann auch der zugehörige Podcast von 45 Minuten nichts.

Das nenne ich mal nachhaltig: Toys aus alten Kühlschränken

«Arches» von Waytoplay Toys ist der Favorit der Jury. In der Kategorie «Sustain­ability» geht es zwar auch um den Spielspaß, aber in erster Linie darum, Spielwaren aus nachhaltigen Materialien zu produzieren. Genau das ist beim Erstplatzierten der Fall. «Arches» wird in Europa aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

Das Rohmaterial der alten Kühlschränke ist Arches nicht anzusehen.

Quelle: Toy Award

Und der stammt in erster Linie aus alten Kühlschränken. Ohne Werkzeug und Magneten bauen Kinder und Erwachsene mit dem Kreativspielzeug Tunnel, Hügel und Figuren.

Nicht durchsetzen konnte sich ein Schlaftier aus recyceltem Material sowie ein 3D-Puzzle aus Karton.

Damit Teenager und Kidults auch was zum Spielen haben

«CluePuzzle – The Wonderbox of Alice» sieht schon auf dem offiziellen Foto beeindruckend aus. Aus über 180 Holzteilen entsteht eine Box mit Schlössern und beweglichen Elementen: eine Mischung aus Escape-Room und 3D-Puzzle.

Optisch auf jeden Fall schon mal ein echter Hingucker: das 3D-Puzzle mit beweglichen Elementen.

Quelle: Toys Award

Die Logikaufgaben sind direkt in der Mechanik integriert. Das knifflige Spiel lässt sich allein oder mit anderen spielen. Und könnte genau deswegen dazu animieren, sich häufiger damit zu beschäftigen. Ein in dieser Kategorie laut Jury entscheidendes Kriterium.

Geschlagen geben musste sich der «Space-Ranger» aus Toy Story. Ein via App bedienbarer Roboter, der nach dem ersten Knalleffekt (u. a. 200 Sound-Snippets) vermutlich genauso schnell verstaubt wie die ebenfalls nominierte ferngesteuerte Drohne.

Spielzeuge für «School Kids»

Lernen sei zwar wichtig, wie es auf der Preisverleihung hieß, Entspannung von der Schule aber auch. Sieger in der Kategorie der Schulkinder ist «Temple Twist» von Franckh-Kosmos.

Temple Twist dürfte Schulkinder eine Weile herausfordern.

Quelle: Toy Award

Die Spielenden müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Schatzkammern eines Tempels zu entdecken. Originell sind hier Aktionskarten, die ein Drehen der Konstruktion fordern. Und damit den ausgedachten Lösungsweg infrage stellen.

Den Kürzeren ziehen «3D Shapes & Shadows» von Miniland und «GyroDrive» von Fischertechnik. Der Bau von Gebäudeschatten mittels Holzklötzchen erscheint vielleicht etwas zu simpel. Und die Einreichung von Fischertechnik reiht sich nahtlos in die Produkte des Herstellers ein. Möglicherweise zu nahtlos.

Beschäftigung fürs Vorschulkind

Das Spielprinzip von «Der Berg ruft» wirkt einfach. Mindestens zwei Spielende versuchen, schnell und sicher die Steilwand zu erklimmen. Ein Strategiespiel mit altersentsprechend hoher Komplexität, an dem sich auch die Eltern beteiligen können.

Den Berg bezwingen. Sieht erstmal einfach aus, wenn die Mitspielenden das nicht auch probieren würden.

Quelle: Toy Award

Aus meiner Sicht hatte es der Gewinner ziemlich leicht. Denn die konkurrierenden «Boxineers Cardboard Vehicles and Animals» sind im Kern einfach ein Karton, den ich mit aufsteckbaren Teilen verändern kann. Der «Thread-to-Calm Cube» ist eine Box aus Gummi, in die ich bunte Schnüre für geometrische Muster stecke. Beruhigend sicher. Beides sieht ziemlich langweilig aus, finde ich.

Und für die Allerkleinsten

Auch die Tonies dürften in den Diskussionen der Jury keinen großen Widerstand gehabt haben. Gewinner sind die bereits im vergangenen Jahr angekündigten «My First Tonies». Das sind mit Silikon gepolsterte Figuren für die Box, damit sich Babys nicht daran verletzen können

Jetzt gibt es auch Tonies für die Allerkleinsten.

Quelle: Toy Award

Die beiden anderen Nominierungen kommen allerdings auch äußerst brav daher. Der Steckwürfel «Kuby» ist die x-te Variante eines Klassikers, und sich im Badewasser verfärbende Badebücher («Yookidoo Spray ’n’ Roll») und Figuren gibt es auch schon reichlich.

Unter den Blinden ist der Einäugige der König. Ja, unter den Nominierten gab es viele interessante Spielideen. Aber die Preisträger lagen fast auf der Hand, wie ich finde. KI und Digitales haben sich bei den Awards jedenfalls nicht durchgesetzt. Das «klassische» Spiel kommt vielleicht doch noch nicht aus der Mode.

Alle Nominierungen und Gewinner gibt es online in einer Übersicht.

Titelbild: Beaver Education

