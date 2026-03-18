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Spotify spielt bitgenauen Sound

Spotify bringt mit dem «Exclusive Mode» bitgenaue Wiedergabe auf den Desktop – so kannst du Musik ohne klangliche Veränderungen hören.

Spotify führt eine neue Funktion für Musik-Enthusiasten ein. Den «Exclusive Mode». Dieser ermöglicht eine sogenannte bitgenaue Wiedergabe. Das bedeutet: Die Audiodaten erreichen dein Ausgabegerät ohne Umweg über Windows. Das ist vor allem dann spannend, wenn du externe Audio-Hardware wie einen DAC oder hochwertigen Kopfhörerverstärkern nutzt.

Konkret bedeutet diese Bitgenauigkeit, dass keine ungewollten Veränderungen am Klang entstehen. Weder Dynamik noch Frequenzverlauf werden durch das System angepasst. Spotify liefert das Signal in der Form aus, in der es im Stream vorliegt. Der Modus kommt zunächst für die Desktop-App von Spotify für Windows.

Wie funktioniert das genau?

Im Normalfall verändert Windows Audiosignale, bevor sie ausgegeben werden. Das System mischt verschiedene Klangquellen, passt Lautstärken an oder rechnet die Abtastrate um. Genau diese Eingriffe verhindert der neue Modus. Spotify gibt Musik stattdessen unverändert aus. Während sonst also mehrere Instanzen in den Signalweg eingreifen, reduziert der «Exclusive Mode» diesen Weg auf ein Minimum.

Das bringt aber auch Einschränkungen mit sich. Während der «Exclusive Mode» aktiv ist, blockiert Spotify andere Audioquellen auf deinem Computer. Du hörst also keine parallelen Systemtöne oder Sounds aus anderen Programmen.

Auch Spotify selber blockiert einige Funktionen. Features wie Crossfade oder Automix lassen sich in diesem Modus nicht nutzen, da sie das Audiosignal verändern würden.

Mit der Einführung des «Exclusive Mode» reagiert Spotify auf langjährige Forderungen von Nutzern, die sich mehr Kontrolle über die Audioausgabe wünschen. Andere Musikdienste bieten vergleichbare Funktionen bereits seit einiger Zeit an. Vor allem unter HiFi- und Audio-Enthusiasten galt die fehlende Unterstützung bislang als Lücke.

Titelbild: Shutterstock

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