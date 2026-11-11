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Starlink Mini 2: viereinhalb Stunden Internet ohne Steckdose

Mit dem Mini 2 bringt Starlink erstmals eine mobile Satellitenschüssel mit integriertem Wi-Fi-Router und einem wechselbaren Akku. Dieser hält bis zu 4,5 Stunden durch.

Die erste Version des Starlink Mini war eine mobile Satellitenschüssel mit eingebautem Wi-Fi-Router, aber ohne Akku. Wolltest du sie unterwegs nutzen, musstest du sie an eine Steckdose oder eine Powerbank anschliessen. Das Mini 2 ändert das. Es hat einen eigenen, wechselbaren Akku. Dieser fasst 71 Wh und soll bis zu 4,5 Stunden durchhalten. Geladen wird das Gerät über USB-C mit 60 Watt, ein Netzteil liegt bei.

Endlich mit Akku.

Quelle: SpaceX

Das Mini 2 ist für alle interessant, die mobil Internet brauchen, beispielsweise beim Campen. Es funktioniert auch während der Fahrt, etwa auf dem Dach eines Wohnmobils oder an Deck eines Bootes.

Mit 2,3 Zentimetern Dicke ist das Mini 2 deutlich flacher als der Vorgänger. Die Grundfläche beträgt 31,4 × 26,3 Zentimeter. Es wiegt mit Akku 1,6 Kilogramm. Neu funkt der integrierte Router nach dem Wi-Fi-6-Standard (statt Wi-Fi 5) und soll damit bis zu 167 Quadratmeter abdecken. Einen Ethernet-Anschluss gibt es nicht, die Verbindung läuft ausschliesslich über WLAN. Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt.

Das Satelliteninternet-Terminal bietet keinen LAN-Anschluss, nur Wi-Fi ist möglich.

Quelle: SpaceX

In den USA kann das Mini 2 ab sofort auf Einladung vorbestellt werden. Die ersten Geräte sollen Mitte Dezember ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 999 US-Dollar, inklusive eines Jahresabos für unbegrenzte Daten. Dies ist ein Einführungspreis für die ersten Beta-Tester. Ein Ersatzakku kostet 50 US-Dollar. Für das Gerät allein ohne Abo ist ein Preis von 249 US-Dollar aufgetaucht, offiziell bestätigt ist dieser aber noch nicht. Wann das Mini 2 nach Europa kommt, ist ebenfalls noch offen. Auf der Starlink-Website kannst du dich für eine Benachrichtigung registrieren.

Titelbild: SpaceX

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