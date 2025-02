News & Trends 4 3

Steam führt Warnhinweise für veraltete Early-Access-Spiele ein

Neue Warnhinweise bei Steam zeigen dir, ob an einem Early-Access-Spiel noch gearbeitet wird oder ob das letzte Update vor mehr als einem Jahr war. Die Funktion ist allerdings noch nicht ganz ausgereift.

Valve hat für seine Spieleplattform Steam eine neue Funktion eingeführt, die User vor Early-Access-Spielen warnt, die seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurden. Diese Maßnahme soll helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen und Enttäuschungen zu vermeiden, wenn Spiele möglicherweise aufgegeben wurden.

Die neue Warnung erscheint bei Early-Access-Titeln, die seit über zwölf Monaten kein Update mehr erhalten haben. Der Hinweis informiert die Nutzerinnen und Nutzer darüber, wie lange es her ist, dass das Spiel zuletzt aktualisiert wurde. Diese Transparenz soll verhindern, dass du Geld für Spiele ausgibst, die möglicherweise nicht mehr weiterentwickelt werden.

Nützlich, aber noch nicht ganz ausgereift

Das klingt erstmal sehr nützlich und nach einer positiven Änderung. Ganz ausgereift scheint die Funktion allerdings noch nicht zu sein. Ein Beispiel hierfür ist das Game «Heartbound». Laut der neuen Steam-Warnfunktion hat dieses Spiel seit 13 Monaten kein Update mehr erhalten.

Nach acht Jahren ohne Update dürfte das Spiel von den Entwicklern aufgegeben worden sein.

Quelle: Screenshot: Kevin Hofer Die Funktion ist aber anscheinend noch nicht ganz ausgereift.

Quelle: Screenshot: Kim Muntinga

Interessanterweise gibt es jedoch im Community-Hub des Spiels eine Update-Notiz aus dem Januar und einen Hinweis zu einem am 1. Februar veröffentlichten Patch: zwei klare Zeichen, die auf Aktivitäten hinweisen. Dies zeigt, dass die Warnfunktion möglicherweise nicht immer den aktuellen Entwicklungsstand eines Spiels widerspiegelt, insbesondere wenn Updates nur in Beta-Versionen veröffentlicht werden. Daran muss Valve dementsprechend noch arbeiten. Es muss klar sein, was genau als Update gilt.

Ein anderes, passenderes Beispiel ist das Game «Cavern Kings». Es erschien 2014, hat allerdings seit mehr als acht Jahren kein Update mehr erhalten. Da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Spiel seitens der Entwickler aufgegeben wurde.

SteamDB-Browsererweiterung bietet Update-Anzeige für alle Spiele

Zusätzlich zu dieser neuen Funktion bietet die SteamDB-Browsererweiterung eine hilfreiche Ergänzung Diese Erweiterung zeigt unter anderem das Datum des letzten Updates für alle Spiele an, was eine zusätzliche Ebene der Transparenz bietet. Einen Hinweis hierzu lieferte SteamDB per Bluesky. Die Erweiterung fügt außerdem Links zu SteamDB auf verschiedenen Steam-Seiten hinzu und ermöglicht es, die niedrigsten aufgezeichneten Preise, die Anzahl der gleichzeitigen Spieler und andere nützliche Statistiken einzusehen.

Mit der Browsererweiterung von SteamDB bekommst du einige nützliche Zusatzinformationen angezeigt.

Quelle: SteamDB

Die Einführung dieser neuen Warnhinweise und die Nutzung der SteamDB-Browsererweiterung sind Schritte in Richtung einer besseren Nutzererfahrung auf Steam.

Ich habe erst im vergangenen Jahr durch die neue Altersfreigabe-Regelung feststellen dürfen, dass beispielsweise viele Spiele auf meiner Wunschliste vollkommen veraltet sind. Diese Regelung gilt explizit für Deutschland. Alle Spiele müssen seit dem 15. November 2024 eine Altersfreigabe anzeigen, sei es durch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) oder durch die in Steam integrierte Inhaltsbefragung. Alternativ werden sie gesperrt.

So wird bei mir das Spiel «Cavern Kings» auch nicht angezeigt. Ich erhalte die Fehlermeldung: «Bei der Verarbeitung Ihrer Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: Dieses Produkt steht in Ihrem Land derzeit nicht zur Verfügung».

Titelbild: Screenshot: Kim Muntinga

