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Steam-Spiele zum Einstecken: Reddit-Nutzer baut alte SSDs zu Modulen um

Ein Reddit-Nutzer gibt seiner digitalen Steam-Bibliothek eine physische Form. Dafür setzt er gebrauchte SSDs in selbst entworfene Gehäuse, versieht sie mit individuellen Covern und steckt sie zum Spielen in eine Dockingstation an seinem PC.

Spiele für den PC kommen heute meist ohne Datenträger aus. Du kaufst sie in einem digitalen Shop, lädst sie herunter und startest sie über eine Bibliothek. Der Reddit-Nutzer Jibril-sama dreht diese Entwicklung zumindest optisch zurück: Er hat gebrauchte SSDs in farbenfrohe Spielmodule verwandelt, die an klassische Konsolenkassetten erinnern.

In einem Video auf Reddit zeigt er mehrere Module mit eigenen Gehäusen und großflächigen Motiven der darauf gespeicherten Spiele. Um einen Titel zu starten, schiebt er das passende Modul in eine Dockingstation neben seinem Rechner. Kurz darauf erkennt das System den Datenträger und öffnet das Spiel auf Steam oder startet es direkt.

Das Spiel liegt tatsächlich auf der SSD

Jibril-sama installiert die Spiele direkt auf gebrauchten 2,5-Zoll-SATA-SSDs. Die meisten Laufwerke bieten 128 Gigabyte Speicherkapazität. Einige seiner bereits vorhandenen SSDs fassen 256 Gigabyte.

Die kleineren Laufwerke kaufte er nach eigenen Angaben gebraucht für jeweils rund sieben Euro. Sie stammten von einem Anbieter, der eine größere Menge ausrangierter SSDs anbot. Eine eigene SSD für jedes Spiel wäre zu regulären Neupreisen deutlich teurer.

Die Verbindung zum Computer übernimmt ein gewöhnlicher USB-3.0-auf-SATA-Adapter, den Jibril-sama in eine selbst gebaute Dockingstation integriert hat. Die farbigen Gehäuse und Führungen stammen aus dem 3D-Drucker. Aufgeklebte Covermotive verwandeln die nüchternen Laufwerke schließlich in kleine Sammlerstücke.

Über die selbst gebaute Dockingstation verbindet Jibril-sama die Spielmodule mit seinem PC.

Quelle: Jibril-sama / Reddit

Ein Skript verbindet die SSD mit Steam

Das im Video gezeigte System läuft unter Linux. Sobald Jibril-sama ein Modul einsetzt, erkennt eine sogenannte Udev-Regel den neu angeschlossenen Datenträger. Anschließend startet Systemd einen Dienst, der auf der SSD nach einem Skript sucht und dieses ausführt.

Das Skript verwendet Steams URL-Protokoll. Darüber kann es die Bibliotheksseite des installierten Spiels öffnen oder den Titel unmittelbar starten. Der Ablauf funktioniert dadurch ähnlich wie bei einer klassischen Konsole: Modul einstecken, kurz warten und spielen.

Inzwischen hat Jibril-sama auch den Programmcode und die Dateien für den 3D-Druck veröffentlicht. Neben einer Linux-Variante gibt es auch eine Windows-Version. Letztere hat der Entwickler nach eigenen Angaben allerdings nur auf einer älteren Installation von Windows 10 getestet. Eine Garantie, dass der Code auf jedem System ohne Anpassungen funktioniert, gibt er daher nicht.

Das Konzept funktioniert zudem nicht nur mit SATA-SSDs. Laut Jibril-sama lassen sich auch USB-Sticks sowie SD- und Micro-SD-Karten verwenden.

Updates und Lizenzen bleiben digital

Ganz ohne Steam funktioniert das System nicht. Die SSDs enthalten zwar die installierten Spieldateien, du benötigst aber weiterhin den Client, eine gültige Lizenz und je nach Spiel eine Internetverbindung. Auch Updates lädt Steam wie gewohnt auf das eingesteckte Laufwerk.

Jibril-sama nutzt die Module deshalb vor allem für ältere Spiele, die er gelegentlich erneut starten möchte. Live-Service-Titel mit häufigen oder besonders umfangreichen Updates eignen sich für das Konzept weniger gut. Aus einer digitalen Lizenz wird durch die SSD zudem kein unabhängiges und dauerhaft verfügbares physisches Spiel.

Hintergrund Schluss mit der Disc-Produktion: Was die Digitalisierung für Gamerinnen und Gamer bedeutet Philipp Rüegg 68 61

Der Reiz liegt damit vor allem im haptischen Erlebnis: Du wählst ein Modul aus dem Regal, setzt es ein und startest damit ein bestimmtes Spiel. Das System gibt der unsichtbaren Steam-Bibliothek ein physisches Ritual. Zugleich erhalten gebrauchte SATA-SSDs, deren geringe Kapazität für viele aktuelle Anwendungen kaum noch ausreicht, eine neue Aufgabe.

Titelbild: Jibril-sama / Reddit

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