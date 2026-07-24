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Streng auf 1996 Stück limitiert: Pikachu als Steiff-Plüschtier

Steiff x Pokémon: Die beiden Marken arbeiten für eine Jubiläumsedition von Pikachu zusammen.

Wer kennt es nicht, das gelbe Taschenmonster Pikachu mit den roten Bäckchen? Seit 1996 ist Pikachu das Maskottchen des «Pokémon»-Franchise. Zum Jubiläum der Spielreihe gibt es das Pokémon jetzt auch als Plüschtier von Steiff. Aber nur für kurze Zeit und streng limitiert: Weltweit werden 1996 Exemplare angeboten. Und du musst tief in die Tasche greifen: 350 Euro oder rund 325 Franken kostet Kuschel-Pikachu.

Das Stofftier ist 21 Zentimeter groß und der Knopf im Ohr am Schwanz ist laut Steiff vergoldet. Zudem spricht der Hersteller von einer «eigenen Pikachu-Verpackung». Steiff betont, dass es sich nicht um ein Spielzeug handelt, sondern um ein Sammlerstück.

Die ersten 350 nummerierten Pikachus sind ab dem 24. Juli exklusiv bei Steiff erhältlich. Weitere Exemplare kannst du ab dem 3. August auch in anderen Shops kaufen. Ob es das Plüschtier auch bei uns geben wird, kläre ich gerade ab.

Dieses niedliche Tierchen ist weltbekannt – und jetzt 30 Jahre alt.

Quelle: The Pokémon Company

Übrigens: Die Sammlernummer 0025 der limitierten Edition wurde im Steiff Store in München unter registrierten Besucherinnen und Besuchern verlost. Der oder die Glückliche kann sich ganz besonders freuen: Nummer 0025 entspricht Pikachus Eintrag im Pokédex, dem offiziellen Pokémon-Lexikon.

Titelbild: Steiff

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