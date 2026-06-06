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Summer Game Fest Showcase 2026: Diese neuen Games wurden vorgestellt

Das Ende der «Final Fantasy 7»-Remake-Trilogie, ein neues «Stellar Blade» und «Resident Evil: Veronica». Der Summer Game Fest Showcase hat abgeliefert. Hier findest du alle Highlights.

Auf dem Titelbild: «Clutch», «Stellar Blade Blood Rain», «Final Fantasy 7: Revelation».

In einem rund zweistündigen Showcase präsentiert Gaming-Papst Geoff Keighley unzählige neue Games für Playstation, Xbox, Switch und PC. Hier findest du alle Trailer und Ankündigungen in der Übersicht. Die Trailer aus den bezahlten Werbeblöcken der Show sind nicht gelistet.

Das war noch nicht alles! Hier siehst du, wie, wann und wo es mit dem Summer Game Fest weitergeht:

News & Trends Summer Game Fest 2026: Alle Shows, Streams und Termine im Überblick Domagoj Belancic 32 13

«Final Fantasy 7: Revelation»

Square Enix lässt endlich ihre «Final Fantasy»-Katze aus dem Sack und stellt das letzte Kapitel der Remake-Trilogie vom legendären siebten Teil der JRPG-Reihe vor.

Naoki Hamaguchi verrät auf der Bühne weitere Details. «Revelation» bietet eine noch grössere und flexiblere Open World. Mit dem Luftschiff reist du in Windeseile umher. Du kannst zu jedem Zeitpunkt aus dem Schiff springen und mit einem Fallschirm nahtlos in der Welt landen.

Am Kampfsystem hat sich nicht viel geändert. Neue Crewmitglieder – allen voran der Vampir Vincent Valentine (Matt Mercer) – und ein neues Ausrüstungssystem bringen frischen Wind in das actionreiche Getümmel.

Das Game erscheint gleichzeitig auf allen Plattformen – Playstation-Exklusivität gibt's nicht mehr.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Stellar Blade Blood Rain»

Das koreanische Entwicklerstudio Shift Up meldet sich mit einem Nachfolger zu «Stellar Blade» zurück. Das Game befindet sich noch früh im Entwicklungsprozess. Was ich sehe, gefällt mir als Fan des ersten Teils aber sehr. Ich liebe diesen Artstyle, die Musik, die übertriebenen Charakterdesigns. Herrlich.

Ähnlich wie bei «Final Fantasy 7: Revelation» ist auch bei «Stellar Blade Blood Rain» wahrscheinlich, dass es keine PS5-Exklusivität mehr geben wird.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Resident Evil: Veronica»

Das nächste «Resident Evil»-Remake steht an. Dieses Mal nimmt sich Capcom «Code Veronica» vor. Capcom ist momentan kaum zu stoppen und liefert Hit nach Hit ab.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Alien Isolation 2»

Du willst noch mehr Horror? Kannste haben! Zwölf Jahre sind seit dem ersten «Alien Isolation»-Game schon vergangen. Nun präsentiert das Studio Creative Assembly erste Eindrücke zum Nachfolger. In diesem zitterst du dich nicht mehr ausschliesslich durch klaustrophobische Levels, sondern erkundest auch eine Planetenoberfläche.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Wolf Among Us 2»

Ebenfalls lange gedulden mussten sich Fans des Krimi-Adventures «The Wolf Among Us». Nach acht Jahren wird die Geschichte weitergeführt.

Das erste Spiel erscheint Ende 2026 zudem als Remastered-Version.

Datum: 2027

Erscheint für: ???

«Clutch»

Ein Story-fokussiertes Rennspiel von ehemaligen «Forza Horizon»-Entwicklern? Hell yeah!

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker»

Entwicklerstudio Rebel Wolves überrascht am Summer Game Fest. Das Studio kündigt bereits einen Nachfolger zu «The Blood of Dawnwalker» an, bevor das Rollenspiel überhaupt erschienen ist. Das nenn ich mal selbstbewusst.

Neue Gameplay-Eindrücke zum bereits angekündigten Spiel gibt's auch:

Datum: 3. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stranger Than Heaven»

Was zum... Habe ich da tatsächlich gerade Tupac im neuen Trailer zu «Stranger Than Heaven» gesehen? Was macht die verstorbene Rap-Legende in einem Spiel vom «Like a Dragon»-Studio RGG über die historischen Anfänge der Yakuza in Japan?

Bereits angekündigt wurde, dass Snoop Dogg im Game mitspielt. Der erklärt auf der Bühne, dass er zusammen mit Tupacs Nachlassverwaltung die digitale Auferstehung seines Freundes im Spiel organisiert habe.

Ich... weiss nicht, was ich davon halten soll.

Datum: 15. Januar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Virtua Fighter Crossroads»

Das zweite Game von RGG am Summer Game Fest Showcase. Die ikonische Prügelspielreihe kehrt zurück und sieht besser aus denn je. Besonders fällt die cineastische Inszenierung auf, die klar die Handschrift des neuen Entwicklerstudios trägt. In einem separaten Showcase für das Spiel soll es mehr Infos geben.

Datum: 2027

Erscheint für: ???

«Attack on Titan 3»

Das dritte «Attack on Titan»-Spiel nimmt sich viel vor – es will die gesamte Story des Animes nacherzählen. Entwickelt wird das Actionspiel von Omega Force – dem Team hinter der «Dynasty Warriors»-Reihe. Mehr Infos folgen am 1. Juli.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Guild Wars 3»

«Guild Wars» geht in die dritte Runde. Gemäss Studio Arenanet ist es «die nächste Evolution des MMO-Genres» – was auch immer das bedeutet. Speziell ist, dass das Game erstmals auch auf der PS5 erscheint.

Datum: Beta Ende 2027

Erscheint für: PS5, PC

«Star Wars Zero Company»

Das Strategiespiel im «Star Wars»-Universum zeigt im neuen Trailer Gameplay, Luke Skywalker (!) und ein Releasedatum.

Datum: 27. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Crossfire»

Das erste Spiel vom Studio «That's No Moon», das aus Ex-Entwicklern von Branchengrössen wie Naughty Dog und Infinity Ward besteht. Es soll grossen Wert auf das Storytelling legen. Besonders stolz ist das Studio auch auf eine neu entwickelte, dynamische Cover-Mechanik. Der erste Trailer sieht noch etwas gar AAA-generisch aus.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Chronicles Medieval»

Ein blutiges Strategie-Gemetzel, bei dem du dich auch selbst aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen kannst. Early Access soll bereits dieses Jahr starten.

Datum: Early Access 2026

Erscheint für: PC

«gen Atlas»

Fumeto Ueda, der Schöpfer legendärer Games wie «Ico» und «Shadow of the Colossus» kehrt mit einem neuen Projekt zurück. Du wachst auf einem fremden Planeten auf und lernst, riesige Roboter zu beherrschen. Schön. Und diese Musik... herrlich!

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hot Wheels Infinite Rush»

Angekündigt als bisher grösstes «Hot Wheels»-Game aller Zeiten. Bunt, chaotisch, schnell.

Datum: 24. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«1666 Amsterdam»

Patrice Désilets, der Schöpfer von «Assassin's Creed», präsentiert am Summer Game Fest sein neues Projekt «1666 Amsterdam». Einen 30-minütigen Prolog zum Hexenspiel kannst du ab sofort auf Steam und Epic Games herunterladen.

Datum: Early Access 2026

Erscheint für: PC

«Gundam: Rogue Orbit»

Die Mutter aller Mech-Franchises. «Gundam: Rogue Orbit» soll das «Gundam»-Universum neu interpretieren. Das Game verspricht eine filmreif inszenierte Geschichte und schnelle, actiongeladene Mech-Schlachten.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin»

Die Action-Experten von Platinum Games («Bayonetta», «Nier: Automata») wagen sich an die «Teenage Mutant Ninja Turtles». Viel verrät der «Trailer» (mit dicken Anführungszeichen) nicht.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Saw Genesis»

Die Horror-Experten von Bloober Team («Silent Hill 2 Remake», «Cronos: A New Dawn») wagen sich an das «Saw»-Franchise. Bei dem Titel handelt es sich um ein asymetrisches 3v1-Horrorspiel.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Among Us Story: On Guard»

Der Multiplayer-Hit «Among Us» bekommt ein Singleplayer-Spinoff. Als Guard bist du für die Sicherheit des gesamten Schiffs zuständig und musst Morde aufklären.

Datum: ???

Erscheint für: Switch, Switch 2, PC

«Control Resonant»

Remedys neuer Mystery-Blockbuster zeigt sich in einem weiteren Trailer. Ich muss nicht noch mehr vom Spiel sehen. Ich bin schon längst überzeugt. Remedy rockt.

Datum: 24. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Blood Message»

Das erste Singleplayer-Spiel von Netease sieht im neuen Trailer sehr vielversprechend aus. Das historische China-Setting verzichtet auf Fantasy-Elemente und soll eine authentische Erfahrung mit einer linearen, cineastisch inszenierten Geschichte liefern.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Swords of Legend»

Im Gegensatz zu «Blood Message» geht «Swords of Legend» bei seinen Fantasy-Einflüssen All-In. Das Game bedient sich zahlreicher chinesischer Mythen und spielt in einer Welt, in der «Sterbliche, Götter und wandernde Seelen denselben Boden teilen.»

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Haex»

Das erste Game vom schwedischen Indie-Studio Dead Astronaut. «Haex» ist ein Survival-Shooter. Du musst – entweder alleine oder mit Freunden – in einer von Aliens verseuchten Wildnis überleben. Die Spielwelt wird prozedural generiert.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Star Wars: Galactic Racer»

Der Story-Trailer zum «Star Wars»-Racing-Game zeigt unter anderem einen neuen Planeten. Sieht kalt aus.

Datum: 6. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mighty Cuphead Adventure»

«Cuphead» ist zurück! Dieses Mal nicht als handgezeichneter Retro-Zeichentrick, sondern als pixeliges Retro-Game aus den Neunzigern.

Kein Bock auf Pixel-Grafik? Keine Sorge – ein neues handgezeichnetes «Cuphead»-Spiel befindet sich ebenfalls in Arbeit.

Datum: ???

Erscheint für: Konsolen, PC

«Last Harbor»

Während eines Zombie-Ausbruchst strandest du mit deinem Boot auf einer Inselgruppe. In diesem Survival-Spiel sind deine Mitmenschen mindestens so gefährlich wie die Untoten.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Sea of Remnants»

Ein musikalischer Trailer zum «Ocean Adventure RPG» von Netease. In dem Free-to-Play-Spiel erwarten dich über 300 Charaktere, ein Echtzeit-Kampfsystem und ein rundenbasiertes Kampfsystem.

Datum:

Erscheint für: PS5, PC

«Sonic Pico Park»

Sonic feiert seinen 35. Geburtstag. Zum Jubiläum spendiert Sega dem blauen Igel ein Crossover mit dem Puzzlespiel «Pico Park». Wohl nicht das, was sich Fans zu einem Jubiläum gewünscht haben. Wo bleibt ein neues «Sonic»-Spiel, Sega?

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Eggstremely Hard Game»

Ein süsses Koop-Spiel, in dem zwei Gänse ein Ei transportieren. Entwickelt von einem Solo-Dev aus Spanien. Hype 🔥

Datum: 24. Juli

Erscheint für: PC

Diese Games wurden auch vorgestellt

Nebst der grossen Highlights und Ankündigungen wurden auch kleinere Updates zu bereits vorgestellten oder veröffentlichten Games gezeigt. Alle weiteren Trailer findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Summer Game Fest Showcase Deine Highlights? Final Fantasy 7: Revelation Stellar Blade Blood Rain Resident Evil: Veronica Alien Isolation 2 The Wolf Among Us 2 The Wolf Among Us Remastered Clutch The Blood of Dawnwalker Stranger Than Heaven Virtua Fighter Crossroads Attack on Titan 3 Guild Wars 3 Star Wars Zero Company Crossfire Chronicles Medieval gen Atlas Hot Wheels Infinite Rush 1666 Amsterdam Gundam: Rogue Orbit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin Saw Genesis Among Us Story: On Guard Control Resonant Blood Message Swords of Legend Haex Star Wars: Galactic Racer Mighty Cuphead Adventure Last Harbor Sea of Remnants Sonic Pico Park Eggstremely Hard Game 007 First Light (Bawma Story DLC) Dead by Daylight neuer DLC Fortnite Runners (Chapter 7, Season 3) Monster Hunter Wilds: Ascendance Runescape Dragonwilds Sonic Racing Year Two DLC Street Fighter 6 – Year 4 Abstimmen

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