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Suunto Spark: Neue Open-Ear-Kopfhörer liefern Trainingsdaten direkt ins Ohr

Der Sports-Tech-Hersteller Suunto erweitert seine Kopfhörer-Linie um ein neues Open-Ear-Modell namens Spark. Die Ohrhörer sollen nicht nur Musik liefern, sondern während des Trainings auch Werte wie Herzfrequenz, Distanz und Pace direkt auf deine Ohren spielen.

Suunto ist bekannt für Sportuhren und Tauchcomputer. Vor rund 2,5 Jahren stellte der finnische Hersteller erstmals Knochenschallkopfhörer vor: Die Wing und die Sonic. Beide Modelle erinnerten stark an die Kopfhörer des Knochenschall-Pioniers Shokz.

Vom Knochenschall zum Luftschall

Jetzt launcht Suunto erstmals Open-Ear-Kopfhörer mit dem Namen Spark. Anders als bei Knochenschallkopfhörern wird bei Open-Ear-Kopfhörern der Sound gezielt in den Hörkanal gespielt. Die Kopfhörer hängen dabei wie Mini-Lautsprecher über den Ohren, verschliessen sie aber nicht. So kannst du Musik hören und gleichzeitig Umgebungsgeräusche – beispielsweise von herannahenden Autos – wahrnehmen. Auch die Suunto Spark haben nicht zu übersehende Ähnlichkeiten mit den Open-Ear-Kopfhörern aus dem Hause Shokz.

Tipps zu Training und Gesundheit ergänzen Musikgenuss

Sie unterscheiden sich allerdings im Fokus auf Training und Gesundheit, besonders für Läuferinnen und Läufer: Wenn du die Spark-Kopfhörer mit deiner Suunto-Sportuhr und der App verbindest, spielen sie dir während des Trainings Informationen zur Schrittfrequenz, Lauftechnik, Herzfrequenz und Pace auf die Ohren. Bei anderen Apps wie jenen von Garmin oder Polar kannst du dir ebenfalls Herzfrequenzzonen und Kilometerzahl über die Kopfhörer mitteilen lassen. Das Suunto-Feedback scheint im Sportmodus aber umfassender zu sein. So sollen Kadenz, Bodenkontakt und vertikale Bewegung in Echtzeit angesagt werden.

Wie schnell, wie weit und mit welcher Kadenz? Die Suunto Spark liefern dir diese Infos ins Ohr.

Quelle: Suunto

Zusätzlich nehmen die Kopfhörer eine aktive Rolle bei der Einschätzung der Nackengesundheit ein. Sie erfassen Parameter wie Beweglichkeit und Ermüdung und sollen dabei helfen, die Körperhaltung zu verbessern und Überlastungen und Verspannungen zu vermeiden. Ganz neu ist auch dieses Konzept nicht: Die Amazfit Power Buds Pro analysierten bereits 2021 die Kopfhaltung und gaben in der App Tipps zur Entlastung der Nackenwirbelsäule.

Gewicht, Akku und App Jeder der Kopfhörer wiegt nach Angaben von Suunto neun Gramm inklusive des silikonbeschichteten Ohrhakens aus sogenanntem Memory-Titan. Die Akkulaufzeit soll sieben Stunden betragen, mit Nachladen im Case bis zu 36 Stunden. Die Spark gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiss und Coral Orange.

Zudem sind die Open-Ears gegen Spritzwasser und Staub, also gegen Regen, Schweiss und aufgewirbelte Erde, geschützt (IP55 Rating), fürs Eintauchen ins Wasser sind sie dagegen nicht geeignet.

Für Outdoor-Sport gemacht kommen die Spark-Kopfhörer in einem flachen Ladecase daher.

Quelle: Suunto

Für guten Klang soll laut Suunto ein hybrides Multi-Treiber-System sorgen. Der Sound lässt sich zudem über die Equalizer-Einstellungen und Presets in der App konfigurieren. Die Kopfhörer können über sogenanntes Multipoint-Pairing mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, beispielsweise um zwischen Smartphone und Laptop zu switchen.

Beim Telefonieren über die Kopfhörer sollen zwei Mikrofone mit Umgebungsgeräuschunterdrückung für klare Gespräche sorgen. Trotz der vielen sportspezifischen Features richten sich die Spark laut Suunto an alle, die einen Kopfhörer für Sport und Alltag suchen. Die Spark sollen voraussichtlich rund 150 Franken kosten.

Ob und wann wir die Spark-Kopfhörer von Suunto im Sortiment haben werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Suunto

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