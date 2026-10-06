News & Trends 18 3

Technics EAH-A1000: Das neue Flaggschiff hat Flüssigkeit im Treiber

Technics bringt die Magnetflüssigkeit aus seinen In-Ears erstmals in einen Over-Ear-Kopfhörer. Der EAH-A1000 komme mit einer präzisen Soundsignatur und einem 90-Stunden-Akku. Für 449 Franken oder Euro.

Der Audio-Hersteller Technics lanciert sein neues Over-Ear-Flaggschiff, den EAH-A1000. Die Panasonic-Tochter verbaut in dem Modell eine neue Treibertechnik, die es bisher nur in In-Ear-Kopfhörern gab. Sie basiert auf Flüssigkeit. Der Nachfolger des EAH-A800 kostet 449 Franken oder Euro.

Der EAH-A1000 von Technics kommt in Schwarz oder «Greige» (Grau/Beige).

Flüssigkeit zwischen Spule und Magnet

Im Zentrum steht der neu entwickelte 40-Millimeter-Treiber. Zwischen Schwingspule und Magnet sitzt eine Flüssigkeit mit magnetischen Eigenschaften, ein sogenanntes Ferrofluid. Die genaue Zusammensetzung verrät Technics nicht, sagt aber, dass diese die Spule in ihrer vertikalen Bahn hält und ein seitliches Kippen der Treiber verhindert,. So will Technics Verzerrungen beim Musikhören möglichst vermeiden. Das Prinzip hat der Hersteller bereits beim kabelgebundenen EAH-TZ700 angewandt.

Das Ferrofluid soll ein seitliches Kippen vermeiden.

Die verbaute Membran besteht mehrheitlich aus Kohlefaser. Für den Ring, der die Membran des Treibers mit dem Rahmen verbindet, recycelt Technics die Technologie seines hauseigenen Lautsprechers SB-R1: die Symmetrical Surround Technology (SST).

Technics hat ausserdem erklärt, dass sie eine Soundsignatur wollen, die «keine einzelnen Frequenzbereiche überbetont». Dementsprechend sei die Schallwand des Kopfhörers besonders flach gebaut, um Reflexionen rund um den Treiber zu dämpfen und die Bässe sowie Mitten in Balance zu halten.

90-Stunden-Akku und verlustfreie Codecs

Der EAH-A1000 funkt über Bluetooth 6.0 mit LE Audio und unterstützt Auracast. Ausserdem unterstützt er Multipoint (bis zu drei Geräte gleichzeitig) und die Codecs SBC, AAC, LDAC und LC3. Per USB-C-Kabel kannst du den Kopfhörer ebenfalls verbinden. Die App beherbergt einen 8-Band-Equalizer und eine Dolby-Atmos-Funktion samt Headtracking.

Technics verzichtet auf Gestensteuerung.

Für die Geräuschunterdrückung verbaut der Hersteller vier Mikrofone pro Seite. So passt sich das ANC an den Umgebungslärm und den Sitz des Kopfhörers an und ermöglicht so adaptive Noise Cancelling. Auch ein Transparenzmodus ist dabei. Beim Telefonieren sollen KI-gestützte Filter den Umgebungslärm fernhalten und Voice-Beamfoaming soll die Stimme möglichst direkt an die Mikrofone leiten.

Mit ANC hält der Akku gemäss Hersteller je nach Codec zwischen 40 und 45 Stunden. Ohne ANC sind es bis zu 90 Stunden. Die Schnellladefunktion bietet nach 15 Minuten Ladezeit vier zusätzliche Stunden Musik.

Der EAH-A1000 von Technics wird ab Ende Oktober ausgeliefert.

Titelbild: Technics

Dieser Artikel gefällt mir! 18 Personen gefällt dieser Artikel







