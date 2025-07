News & Trends 7 21

«The Last of Us»: Showrunner Neil Druckmann verlässt die HBO-Serie

Showrunner und Schöpfer des «The Last of Us»-Universums Neil Druckmann hört bei der HBO-Show auf. Auch die Autorin Halley Gross verlässt die Serie. Die Weggänge überraschen und enttäuschen Fans der Games.

Neil Druckmann ist der Schöpfer, Autor und Director der «The Last of Us»-Games. Bei der Entwicklung und Produktion der HBO-Serienadaption war er an der Seite von Craig Mazin («Chernobyl») ebenfalls massgeblich beteiligt. Nun gibt Druckmann in einem offiziellen Statement seines Entwicklerstudios Naughty Dog bekannt, dass er sich komplett von der TV-Serie zurückziehen wird.

Naughty Dog auf Instagram

Druckmann schreibt: «Da die Arbeiten an Staffel 2 abgeschlossen sind [...] ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, meinen vollständigen Fokus wieder auf Naughty Dog und seine zukünftigen Projekte zu richten [...]».

Konkret meint der Studioleiter damit das PS5-Game «Intergalactic: The Heretic Prophet», das an den vergangenen Game Awards erstmals vorgestellt wurde. Bei diesem übernimmt Druckmann wieder die Rolle als Autor und Director.

Weiter schreibt Druckmann: «Die Co-Entwicklung der Serie war ein Karrierehöhepunkt. Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit Craig Mazin die beiden Staffeln [...] als Executive Producer, Regisseur und Autor umzusetzen. Ich bin zutiefst dankbar für die durchdachte Herangehensweise und die Hingabe, die das talentierte Ensemble und das Team in die Adaption von ‹The Last of Us› [...] gesteckt haben».

Ebenfalls den Hut nimmt die Co-Autorin von «The Last of Us Part II», Halley Gross. Sie war massgeblich an der Story-Entwicklung des zweiten Games beteiligt. In der zweiten Staffel der TV-Adaption war sie ebenfalls als Autorin und Produzentin tägig.

Halley Gross auf Instagram

Gross schreibt: «Mit grosser Sorgfalt und viel Überlegung habe ich entschieden, mich von meiner täglichen Arbeit an HBOs ‹The Last of Us› zurückzuziehen, um Raum für das zu schaffen, was als Nächstes kommt».

Woran genau die Autorin arbeitet, will sie im Vergleich zu Druckmann nicht verraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden für «Intergalactic: The Heretic Prophet» wieder zusammenspannen, ist aber sehr hoch.

Die Zuschauerzahlen sinken und die Fans sind nicht zufrieden

Vielen in der «The Last of Us»-Community stösst diese Meldung sauer auf. Die zweite Staffel wurde unter Fans des Originals teilweise sehr negativ aufgenommen – ganz im Gegenteil zur universal gelobten ersten Staffel. Besonders die Änderungen an Ellies Charakter werden kritisiert. Zudem sei die Serie im Vergleich zum Ursprungsmaterial zu weichgespült und transportiere die komplexe emotionale Rachegeschichte nicht zufriedenstellend.

Viele Fans vermuten, dass die Änderungen vor allem auf Craig Mazin, den zweiten Showrunner und Co-Schöpfer der TV-Adaption, zurückzuführen sind. So wird Episode sechs («The Price») von vielen Fans als emotionales Highlight der Staffel gesehen. In dieser Folge führte Druckmann Regie und war zusammen mit Gross (und Mazin) für das Drehbuch zuständig. Die ruhigere Joel-und-Ellie-Episode fühlte sich an, wie direkt aus dem Spiel entnommen.

Show-Ellie ist nicht Game-Ellie – das missfällt vielen Fans an Staffel 2.

Quelle: Sky Media / HBO

Neben den negativeren Fan-Reaktionen läuft es auch bei den Zuschauerzahlen nicht mehr so rund. Während am Anfang der Staffel noch rund 5,3 Millionen zuschauten, blieben beim Finale nur noch 3,7 Millionen übrig – rund 55 Prozent weniger als noch beim Finale der ersten Staffel. Ein grosser Faktor für den Rückgang dürfte Episode zwei gewesen sein, in der... du weisst schon. Viele Fans sind aber überzeugt, dass der Rückgang auch mit der schwindenden Qualität der Adaption zu tun hat.

Mazin selbst hat sich bei The Variety auch zu Wort gemeldet: «Es war ein kreativer Traum, mit Neil zu arbeiten und eine Adaption seines brillanten Werks auf HBO zum Leben zu erwecken. [...] Als echter Fan von Naughty Dog [...] freue ich mich schon sehr auf sein nächstes Spiel. Während er sich darauf konzentriert, werde ich weiterhin mit unserer brillanten Besetzung und Crew zusammenarbeiten, um die Show zu liefern, die unser Publikum erwartet».

In unserer Spoilerfabrik – dem Spoilercast von Digitec – hörst du, was die Redaktion zur zweiten Staffel zu sagen hat. Hier findest du alle Episoden:

Titelbild: Keystone

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel