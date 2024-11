News & Trends 7 0

Time Magazine kürt die coolsten Sport- und Outdoor-Neuheiten 2024 – einige haben wir bereits getestet

200 Innovationen, die unser Leben verändern. So vollmundig kündigt das US-amerikanische Time Magazine die Liste der einflussreichsten Neuerungen in diesem Jahr an. Hier zeige ich dir eine Auswahl meiner persönlichen Favoriten.

Kurz vor Jahresende wählen die Time Magazine Redakteure die jeweils spannendsten Neuheiten des Jahres für das Innovation Issue – dort findest du auch die ganze Liste. Wichtige Faktoren für die Bewertung sind, wie originell und kreativ, wie funktionell und wie ambitioniert die Neuerungen sind. Und: Wie stark sie ihren jeweiligen Bereich aufmischen. Dank dieser Kriterien findet sich unter den Neuheiten Nützliches und Kurioses, Vielversprechendes und Gadgets mit unbestrittenem Fun-Faktor. Hier zeige ich dir eine Auswahl aus den Kategorien Sport, Spiel und Outdoor, die mich begeistert und über die ich teilweise schon berichtet habe. Der künstlich intelligente Personal Trainer Er ist immer verfügbar, freundlich und widmet dir seine volle Aufmerksamkeit. So zumindest stelle ich mir den AI-Mirror von Magic Fit vor, einen Spiegel mit künstlicher Intelligenz, der dich bei deinen Workouts unterstützt. Wie ein echter Trainer korrigiert er deine Haltung, macht Trainingsvorschläge und kann rund 400 verschiedene Übungen erkennen. Natürlich bist du nicht an einen Coach gebunden, sondern kannst zwischen verschiedenen Celebrity-Trainerinnen und -Trainern wählen. Spiegelein, Spiegelein an der Wand – jetzt kommentiert er nicht mehr nur die Schönheit, sondern treibt beim Workout an.

Quelle: Nick Kane/Magic Fit Das Snowboard aus Mikroalgen und Espenlaub Das US-amerikanische Unternehmen Wndr Alpine hat sich zum Ziel gesetzt, den Winter- und Bergsport umweltfreundlicher zu machen. Ihr Snowboard, das Wndr Alpine Sheperd, besteht aus einem Mikroalgen-basierten Kern und Espenholz. Der Mikroalgen-Kern wurde nicht nur für Umweltverträglichkeit optimiert. Er soll auch besonders gut darin sein, störende Vibrationen beim Snowboarden zu reduzieren. Performance und Nachhaltigkeit: Wndr Alpine will beides leisten.

Quelle: Wndr Alpine Das Gadget, das Velos zu E-Bikes macht Ein kleines Gerät, das Bimotal Elevate, soll jedes Fahrrad zum E-Bike werden lassen. Den 750-Watt-Motor kannst du laut Herstellerangaben einfach ans Hinterrad klemmen. Noch ist die Neuheit in der Frühphase – gemäss Time Magazine wurden seit dem Launch im März nur 100 der 400 vorbestellten Einheiten verschickt. Der Mini-Motor ist vorerst nur in Nordamerika erhältlich. Anklippen und los: Mit diesem handtellergrossen Gadget sollen sich Fahrräder in E-Bikes verwandeln lassen.

Quelle: Bimotal Die Rettungsweste mit Luftblase Das Wasser bietet Spass und Erholung, aber auch Gefahren. Beim Wassersport eine Rettungsweste zu tragen, ist deshalb fast immer eine gute Idee. Noch besser ist es, wenn die Weste leicht und bequem geschnitten ist und sich nur bei Bedarf aufbläst. Das waren für die Time-Juroren die entscheidenden Kriterien, die «Atlas 190 DLX Pro» des Herstellers Mustang Survival in ihre Liste aufzunehmen. Mich fasziniert die Kapuze mit Sichtfenster am meisten, die das Gesicht und die Atemwege vor überschlagenden Wellen, Spritzwasser, Wind und Regen schützt. Geschützt in der Bubble: Die Rettungsweste bietet Auftrieb und schützt die Atemwege vor Wasser.

Quelle: Mustang Survival Spannende Innovation aus unserem Magazin Unter den vom Time Magazine ausgewählten Neuheiten finden sich eine Reihe von Produkten, die wir dir in diesem Jahr bereits im Galaxus-Magazin vorgestellt und teilweise auch getestet haben. Der On Cloudboom Strike Light Spray Dieser Schuh erinnert an einen Socken und wurde von einem Roboter gesprayt. Fun Fact: Er wurde von der zweitschnellsten Frau beim New York City Marathon, der Kenianerin Hellen Obiri, getragen. News & Trends Vom Roboter gefertigt: Schweizer Laufschuh-Hersteller On präsentiert extrem leichten High-Tech-Schuh von Siri Schubert Die E-Wanderhose von Arcteryx und Skip Wie könnte die Outdoorhose mit Exoskelett und elektrischem Antrieb in dieser Liste fehlen? Sie repräsentiert eine echte Neuerung in der E-Mobilität. Mehr erfährst du hier. News & Trends Das E-Bike war gestern – jetzt kommt die E-Wanderhose von Arcteryx von Siri Schubert Die tragbare Mini-Slackline von Gibbon Das Giboard wurde vom Time Magazine ausgezeichnet, weil es Balance-Übungen ermöglicht ohne das Risiko, aus grösserer Höhe zu fallen. Was du damit alles anstellen kannst, erfährst du in diesem Artikel mit Video. Produkttest Das Giboard: Ein mobiles Workout mit Spassfaktor von Siri Schubert Der Garmin HRM Fit für Frauen Dass Garmin bei der Entwicklung eng mit Sport-BH-Herstellern zusammenarbeitete, lobte das Time Magazine bei seinen Awards. Ich habe den Brustgurt von Garmin bereits testen können. Was er bringt, erfährst du hier. Produkttest Der Garmin «HRM Fit»: Ein Pulsgurt für Frauen, der nicht rutscht oder scheuert von Siri Schubert Der Lifestraw Sip «Für Outdoor-Fans und Weltreisende», schreibt das Time Magazine. Auf meinen Reisen habe ich den Strohhalm mit integriertem Wasserfilter inzwischen immer dabei. Was dahinter steckt und wie mein erster Eindruck war, kannst du hier lesen. News & Trends Der Lifestraw Sip: Ein Strohhalm für sauberes Wasser auf Reisen von Siri Schubert Der leichte Wanderschuh von Merrell Mit einem traditionellen Wanderschuh hat der «SpeedArc Surge Boa» von Merrell wenig gemeinsam. Eher sieht er aus wie ein futuristischer Sneaker. Mehr über den Schuh, der die Zukunft des Wanderns repräsentieren soll, erfährst du hier. News & Trends Sieht so die Zukunft des Wanderns aus? von Siri Schubert Willst du bei den neusten Trends in den Bereichen Sport und Outdoor weiterhin auf dem Laufenden bleiben, folge mir für Produkttests, News, Ratgeber und Hintergründe.

Titelbild: Nick Kane / Magic Fit

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel