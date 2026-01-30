News & Trends 8 5

Tonies bringt Pikachu-Box und will auch Kleinkinder davor setzen

Auf der Nürnberger Spielwarenmesse hat Tonies die bereits im vergangenen Jahr angekündigte neue Serie «My First Tonies» präsentiert. Und eine Sonderedition der Toniebox gibt es auch.

Die gelbe Special-Edition der Toniebox 2 ist keine große Überraschung. Im Dezember 2025 hatte das Unternehmen die Partnerschaft mit «The Pokémon Company» angekündigt. Es war da fast an der Zeit, eine Box im Pikachu-Design herauszubringen.

Zeitgleich mit der Box sollen im Sommer vier Pokémon-Tonies auf den Markt kommen: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Das Launch-Datum für Deutschland, Österreich und die Schweiz steht allerdings noch nicht fest. Tobias Wann, CEO von tonies, feiert sich aber schon jetzt, denn für ihn sind die Box und die neuen Tonies «eine Hommage an die Kreativität und den Entdeckergeist, der beide Marken auszeichnet.»

Die «My First Tonies» sind da und ernten gleich einen Preis

Mit «My First Tonies» führt Tonies eine Produktkategorie ein, die sich gezielt an Ein- bis Dreijährige richtet. Die weichen Figuren mit ihren charakteristischen Kulleraugen bestehen aus Silikon und unterscheiden sich deutlich von den klassischen Tonies: Runde Formen, freundliche Wesenszüge und leicht erhöhte Köpfchen sind speziell für kleine Hände geformt.

So stellt sich Tonies die Zukunft der Kleinsten im Kinderzimmer vor.

Quelle: Tonies

Die Figuren sind BPA-frei und so konzipiert, dass Kinder sie bedenkenlos in den Mund nehmen, drücken und knuddeln dürfen. Bei den Toy Awards haben die «My First Tonies» gleich den Preis in der Kategorie Baby gewonnen.

Zum Start am 12. Februar erscheinen drei Sets mit je drei Figuren: Das Bauernhof-Set bringt Kindern Schwein, Pferd und Kuh näher, das Dschungel-Set stellt Papagei, Tiger und Affe vor, und das Reise-Set ermöglicht die Erkundung von Flugzeug, Auto und Schiff.

Jede Figur spielt beim Aufsetzen auf die Toniebox rund zwölf Minuten Audio-Inhalte ab.

Müssen Kleinkinder wirklich vor so eine Box?

Trotz der gestrigen Auszeichnung bin ich skeptisch, ob dieser Schritt tatsächlich im Sinne der Kleinkinder ist. Für Tonies ist die Strategie nachvollziehbar: Kinder möglichst früh an die eigene Marke zu binden und einen Lock-in-Effekt zu erzielen, ist wirtschaftlich sinnvoll. Aber sollen wir schon Einjährige vor eine Audio-Box setzen und dabei zuschauen, wie sie Tiergeräusche nachahmen? Ich bin überzeugt, dass gemeinsames Kuscheln und das Entdecken eines Bilderbuchs durch nichts zu ersetzen sind. Solche für die emotionale und kognitive Entwicklung wichtigen Momente erscheinen mir zu wertvoll, um sie an ein technisches Gerät und Silikonfiguren zu delegieren.

Was meint Ihr dazu?

Titelbild: Tonies

