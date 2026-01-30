Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Tonies
News & Trends
85

Tonies bringt Pikachu-Box und will auch Kleinkinder davor setzen

Stephan Lamprecht
30.1.2026

Auf der Nürnberger Spielwarenmesse hat Tonies die bereits im vergangenen Jahr angekündigte neue Serie «My First Tonies» präsentiert. Und eine Sonderedition der Toniebox gibt es auch.

Die gelbe Special-Edition der Toniebox 2 ist keine große Überraschung. Im Dezember 2025 hatte das Unternehmen die Partnerschaft mit «The Pokémon Company» angekündigt. Es war da fast an der Zeit, eine Box im Pikachu-Design herauszubringen.

Zeitgleich mit der Box sollen im Sommer vier Pokémon-Tonies auf den Markt kommen: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Das Launch-Datum für Deutschland, Österreich und die Schweiz steht allerdings noch nicht fest. Tobias Wann, CEO von tonies, feiert sich aber schon jetzt, denn für ihn sind die Box und die neuen Tonies «eine Hommage an die Kreativität und den Entdeckergeist, der beide Marken auszeichnet.»

Die «My First Tonies» sind da und ernten gleich einen Preis

Mit «My First Tonies» führt Tonies eine Produktkategorie ein, die sich gezielt an Ein- bis Dreijährige richtet. Die weichen Figuren mit ihren charakteristischen Kulleraugen bestehen aus Silikon und unterscheiden sich deutlich von den klassischen Tonies: Runde Formen, freundliche Wesenszüge und leicht erhöhte Köpfchen sind speziell für kleine Hände geformt.

So stellt sich Tonies die Zukunft der Kleinsten im Kinderzimmer vor.
So stellt sich Tonies die Zukunft der Kleinsten im Kinderzimmer vor.
Quelle: Tonies

Die Figuren sind BPA-frei und so konzipiert, dass Kinder sie bedenkenlos in den Mund nehmen, drücken und knuddeln dürfen. Bei den Toy Awards haben die «My First Tonies» gleich den Preis in der Kategorie Baby gewonnen.

Zum Start am 12. Februar erscheinen drei Sets mit je drei Figuren: Das Bauernhof-Set bringt Kindern Schwein, Pferd und Kuh näher, das Dschungel-Set stellt Papagei, Tiger und Affe vor, und das Reise-Set ermöglicht die Erkundung von Flugzeug, Auto und Schiff.

Jede Figur spielt beim Aufsetzen auf die Toniebox rund zwölf Minuten Audio-Inhalte ab.

Müssen Kleinkinder wirklich vor so eine Box?

Trotz der gestrigen Auszeichnung bin ich skeptisch, ob dieser Schritt tatsächlich im Sinne der Kleinkinder ist. Für Tonies ist die Strategie nachvollziehbar: Kinder möglichst früh an die eigene Marke zu binden und einen Lock-in-Effekt zu erzielen, ist wirtschaftlich sinnvoll. Aber sollen wir schon Einjährige vor eine Audio-Box setzen und dabei zuschauen, wie sie Tiergeräusche nachahmen? Ich bin überzeugt, dass gemeinsames Kuscheln und das Entdecken eines Bilderbuchs durch nichts zu ersetzen sind. Solche für die emotionale und kognitive Entwicklung wichtigen Momente erscheinen mir zu wertvoll, um sie an ein technisches Gerät und Silikonfiguren zu delegieren.

Was meint Ihr dazu?

Titelbild: Tonies

8 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Stephan Lamprecht
Editor
Stephan.Lamprecht@galaxus.de

Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Spielwarenmesse Nürnberg: Das sind die 6 Gewinner der Toy Awards 2026

    von Stephan Lamprecht

  • News & Trends

    Schleich setzt auf Disney und Mini-Figuren – ein Weg aus der Krise?

    von Stephan Lamprecht

  • News & Trends

    Lego ist auf den Hund gekommen

    von Martin Jungfer

5 Kommentare

Avatar
later