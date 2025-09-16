News & Trends 5 0

Trailrunning-Spezialist Hoka launcht Wanderschuhe mit Recco-Technologie

Der Trailrunning-Spezialist Hoka präsentiert seinen neuen Wanderschuh: den Mafate X Hike. Der üppig gepolsterte Schuh für lange, anspruchsvolle Touren ist der erste von Hoka mit Recco-Reflektoren für mehr Sicherheit.

Der Mafate X Hike der Marke Hoka ist für lange Wanderungen in abgelegenen Gebieten gemacht, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Für Komfort und Durchhaltevermögen sorgen die gute Dämpfung und der reaktive Schaumstoff. Der Neopren-Kragen verhindert das Eindringen von Steinchen und anderen pieksenden Plagegeistern.

Doch selbst bequeme und leistungsorientierte Schuhe nützen nichts, wenn Wandernde in eine Notsituation geraten. Deshalb spannt Hoka jetzt mit Recco zusammen, einem Unternehmen, das sich auf das Auffinden von vermissten Personen in unzugänglichen Gebieten spezialisiert hat.

Recco-Technologie wird in 32 Ländern eingesetzt

Der Recco-Reflektor ist an der Zunge in den Mafate X Hike integriert. Er funktioniert ohne Batterie oder GPS-Signal. Da es sich um eine passive Technologie handelt, die selbst nicht sendet, wird der Reflektor erst dann sicht- bzw. hörbar, wenn mit einem Recco-Gerät nach ihm gesucht wird. Die Technologie wird inzwischen von mehr als 900 Rettungsorganisationen in 32 Ländern genutzt, darunter die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Spanien sowie die USA und Nepal.

Der Hoka Mafate X Hike ist für Touren in abgelegenen Gebieten gemacht.

Quelle: Recco

«Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hoka – einer Marke, die stets daran arbeitet, die Zukunft von Lauf- und Wanderschuhen neu zu definieren», kommentiert Recco-CEO Fredrik Steinwall in der Medienmitteilung. «Diese Kollaboration ermöglicht nicht nur bessere Auffindbarkeit, sondern erlaubt es Athletinnen und Athleten auch, die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu erweitern.»

Viele Brands arbeiten bereits mit Recco zusammen

Recco arbeitet inzwischen mit mehr als 150 Marken im Ski-, Berg-, Lauf- und Radsport zusammen, darunter Helly Hansen, Jack Wolfskin, Arcteryx, Tatonka, Atomic, Poc, Scott, Camelbak und Scarpa sowie den Schweizer Marken Odlo und X-Bionic.

Titelbild: Recco

