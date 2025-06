News & Trends 11 1

Typisch Kartell, aber völlig anders: mobile Lampen mit Stil

Kartell erweitert sein Repertoire: Die tragbaren Stimmungsleuchten mixen ikonisches Elemente der italienischen Marke und kabellose Freiheit.

Wer an Kartell denkt, hat wahrscheinlich zuerst Möbelklassiker im Kopf. Der «Componibili» ist längst ein Design-Dauerbrenner. Aber Lampen? Damit verband man die Marke eher weniger. Genau das hat sich an der diesjährigen Milan Design Week geändert. Kartell hat dort nämlich seine mobilen Tischlampen vorgestellt – und die sind nicht nur praktisch, sondern auch echte Hingucker.

Die Lampenschirme? Typisch Kartell – aus PMMA, besser bekannt als Acrylglas. Der Clou: Die unregelmässigen Oberflächen brechen das Licht und zaubern schöne Effekte. Kartell sagt dazu: «Unsere Designs schaffen Atmosphären, erzählen Geschichten und verwandeln Räume».

Im Flagship-Store in Mailand wurde das Ganze in einer Installation gefeiert. Anlass war das Jubiläum des 25-jährigen Bestehens der Lighting-Kollektion von Kartell. Der Store wurde kurzerhand in ein temporäres Museum verwandelt. In der offiziellen Mitteilung heisst es: «Wir wollten eine visuelle Erzählung schaffen, die zeigt, wie Licht nicht nur leuchtet, sondern Formen definiert, hervorhebt und manchmal sogar verbirgt.»

Die mobilen Tischlampen stehen dabei für die ständige Weiterentwicklung der Marke. Sie verbinden Ästhetik mit Innovation – und das in einer Form, die Kartell ist. «Jede Lampe ist ein Kapitel unserer Geschichte, ein Mix aus Forschung und technologischer Avantgarde», heisst es weiter in der Pressemitteilung.

Dass Kartell jetzt auch im Bereich Beleuchtung so stark auftritt, ist kein Zufall. Die Marke hat verstanden, dass mobile Lampen, die du überall mitnehmen kannst, den Nerv der Zeit treffen. Und wenn sie dabei noch so gut aussehen, umso besser.

Tischlampe Kartell Laterne By Fabio Novembre 130 lm 2 Tischlampe Kartell Battery 70 Tischlampe Kartell Goodnight With Cap 220 lm Tischlampe Kartell Space Outdoor Led Akku-Tischleuchte 1 Tischlampe Kartell Battery 70 Tischlampe Kartell Mini Planet Mobile LED Tischleuchte 200 lm Tischlampe Kartell Laterne By Fabio Novembre 2 Tischlampe Kartell Battery 70 Tischlampe Kartell Goodnight With Cap Tischlampe Kartell Space Outdoor Led Akku-Tischleuchte 1 Tischlampe Kartell Battery 70 Tischlampe Kartell Mini Planet Mobile LED Tischleuchte

Titelbild: Pia Seidel

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel