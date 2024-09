Ubisoft verschiebt «Assassin’s Creed Shadows». Schuld ist «Star Wars Outlaws»

Ubisoft braucht mehr Zeit und verschiebt «Assassin’s Creed Shadows» auf 2025. Dumm nur, dass im gleichen Jahr ein anderes grosses Samurai-Spiel erscheint.

Weil sich «Star Wars Outlaws» nicht zum erhofften Megahit entwickelt, verschiebt Ubisoft den Launch von «Assassin’s Creed Shadows» auf den 14. Februar 2025. Ursprünglich sollte das Spiel am 15. November 2024 erscheinen. Das gab Marc-Alexis Côté, Produzent des Spiels, auf X bekannt.

Als Grund für die Verschiebung nennt Côté, dass man mehr Zeit benötige, um das Spielerlebnis zu verbessern. Dabei erwähnte er auch, dass der geplante Season Pass gestrichen sei und man stattdessen zum klassischen DLC-Modell zurückkehre. Den ersten erhalten Vorbesteller kostenlos. Ausserdem wird die PC-Version zeitgleich auf Steam und Ubisoft Connect erscheinen. Ubisofts eigenen Launcher wirst du wohl aber auch bei der Steam-Version weiterhin benötigen.

In einem Investoren-Schreiben ging Ubisoft etwas mehr ins Detail, warum «Assassin’s Creed Shadows» verschoben wird. So wird explizit der verhaltene Launch von «Star Wars Outlaws» aufgeführt. Das Spiel habe sich nicht zum erhofften Verkaufsschlager entwickelt, trotz solider Kritiken. Mit den Learnings daraus wolle man das Spielerlebnis in «Assassin’s Creed Shadows» verbessern. «Star Wars Outlaws» wiederum wird am 21. November zusätzlich auf Steam veröffentlicht.

«Star Wars Outlaws» hat sich nicht zum erhofften Erfolg entwickelt.

Quelle: Ubisoft

Gefangen in der Abwärtsspirale

Die Verschiebung kommt überraschend. Bisher erschienen die «Assassin’s Creed»-Teile immer pünktlich. Warnsignale gab es aber durchaus. An der Gamescom, wie auch anderswo, fehlten Hands-on-Möglichkeiten. Vor wenigen Tagen sagte Ubisoft zudem alle geplanten Previews sowie den Auftritt an der Tokyo Game Show ab.

Ubisoft scheint nicht aus der Abwärtsspirale zu entkommen. Weder der Online-Shooter «XDefiant», das x-fach verschobene «Skull and Bones» noch das unbemerkenswerte «Avatar: Frontiers of Pandora» sorgten für viel positive Resonanz. Der Aktienkurs ist denn auch weiterhin auf Talfahrt.

Ob die zusätzlichen Monate ausreichen, um «Assassin’s Creed Shadows» entscheidend zu verbessern, wird sich zeigen. Nur Vorteile bringt die Verschiebung nicht. 2025 erscheint mit «Ghost of Yōtei» ein weiteres namhaftes Samurai-Spiel. Der Vorgänger, «Ghost of Tsuhsima», war für viele das «Assassin’s Creed» mit Japan-Setting, auf das man jahrelang gewartet hat. Studio Sucker Punch könnte nun Ubisoft erneut die Lorbeeren stehlen.