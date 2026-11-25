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US-Gericht verurteilt Huawei wegen Iran-Geschäften und Spionage

Huawei drohen Milliardenstrafen: Eine US-Jury hat den Konzern wegen Sanktionsverstössen gegen den Iran und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen verurteilt.

Ein Bundesgericht im Staat New York hat ein Gerichtsverfahren gegen Huawei und drei Tochterfirmen geführt. Dabei ging es um den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, Sanktionsverstössen gegen den Iran und Geldwäscherei. Die Jury hat das chinesische Tech-Unternehmen in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Iran-Geschäfte und ein Roboter im Rucksack

Huawei hat in der islamischen Republik Iran Geschäfte gemacht. Um nicht in Konflikt mit den Sanktionen gegen den Iran zu kommen, wickelte Huawei diese Geschäfte über die Firma Skycom ab. Gegenüber Banken stellte Huawei diese Firma als Partner dar, was allerdings nicht den Tatsachen entsprach. Es handelte sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Huawei. So verschaffte sich die Techfirma Zugang zum US-Finanzsystem und generierte durch die Falschangaben Milliarden von Dollar von Banken. Ausserdem, so die Anklage, half Huawei dem iranischen Regime, das Internet zu überwachen und lieferte den Behörden Kameras, mit denen sie Proteste beobachten konnten.

Ausserdem habe Huawei Geschäftsgeheimnisse gestohlen. Dabei handelte es sich um Quellcode, vertrauliche Infos und technische Bauteile der Firmen Cisco, CNEX Labs, T-Mobile, Quintel und Fujitsu. Huawei-Mitarbeitende sendeten Fotos und Details eines Touchscreen-Testroboters von T-Mobile nach China. Später sei ein Angestellter dabei erwischt worden, wie er ein Bauteil in einem Rucksack aus dem Labor schmuggeln wollte.

Huawei hält die Vorwürfe für unbegründet

Während US-Justizminister Todd Blanche das Urteil begrüsst, hält Huawei die Vorwürfe für unbegründet. Vor allem die Fälle rund um Geschäftsgeheimnisse seien längst beigelegte Rechtsstreitigkeiten gewesen. Huawei-Anwalt Brian Heberlig kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

Am 14. September 2027 soll das Strafmass verhängt werden. Geldstrafen und Schadensersatz könnten sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen.

Titelbild: Shutterstock

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