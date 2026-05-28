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Valve erhöht Steam-Deck-OLED-Preise um bis zu 300 Dollar

Valve hat die Preise für das Steam Deck OLED drastisch erhöht. Das günstigere Modell kostet jetzt 789 US-Dollar (779 Euro), das grosse 949 Dollar (919 Euro). Gleichzeitig verdichten sich Hinweise, dass die kommende Steam Machine noch teurer wird.

Es ist ein satter Aufschlag, den Valve in einem unscheinbaren Blogbeitrag verkündet hat. Nach monatelanger Knappheit soll das Steam Deck OLED zwar wieder lieferbar sein – aber zu Preisen, die sich gewaschen haben. 240 US-Dollar mehr fürs 512-Gigabyte-Modell, 300 Dollar mehr für die 1-Terabyte-Version. Ein sattes Plus. Und ein Leak zur Steam Machine macht die Runde, der die nächste Hiobsbotschaft bereithält.

Warum Valve die Preise erhöht

Valve begründet den Preissprung mit gestiegenen Kosten für Arbeits- und Datenspeicher. In der Tat haben DRAM- und NAND-Preise durch die KI-Nachfrage massiv angezogen – ein Problem, das die gesamte Branche betrifft. Auch Sony, Microsoft und Nintendo haben in den letzten Monaten ihre Konsolenpreise erhöht. Neu ist beim Steam Deck OLED ein Einstiegspreis, der mit Highend-Handhelds wie dem Asus ROG Ally X konkurriert.

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Was das für die Steam Machine bedeutet

Dieser Trend macht auch vor der Steam Machine nicht halt. Der Valve-Insider Brad Lynch will bereits vor zwei Monaten eine grobe Preisschätzung gehört haben, die schon damals über den Steam-Deck-OLED-Preisen lag. Seitdem sind die Speicherkosten weiter gestiegen – was etwa Notebookcheck zufolge die Steam Machine besonders hart treffen dürfte. Ein Preis jenseits der 1000-Dollar-Marke scheint damit realistischer denn je.

Einen kleinen Trost gibt es: Valves refurbished LCD-Modelle des Steam Deck bleiben von der Preiserhöhung unberührt und starten in den USA bei 279 Dollar für die 64-Gigabyte-Version. Nur sind LCD-Steam-Decks in Europa schwerer zu bekommen und werden nicht mehr neu produziert.

Titelbild: Shutterstock

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