Verschlüsselung bei Ugreen NAS – UGOS Pro wird erwachsen
Ugreen verteilt ein grosses Update für UGOS Pro. Die wichtigste Neuerung: Ordner-Verschlüsselung. Endlich.
Seit über einem Jahr sind die NASync‑Modelle von Ugreen nach der Kickstarter‑Kampagne regulär im Handel erhältlich – und das hauseigene Betriebssystem UGOS Pro reift zusehends. Schon damals hat sich gezeigt, dass Ugreen damit auf gutem Weg war. Es bediente sich wie ein Synology-NAS, lief stabil, aber es fehlten einige wichtige Funktionen. Allen voran eine Verschlüsselung für die Daten.
Das hat Ugreen jetzt nachgeliefert. Mit der Firmware 1.18.1.0098 vom 4. August 2026 können freigegebene Ordner und Benutzerordner der ersten Ebene verschlüsselt werden. Endlich – auch wenn es vorerst «nur» auf Ordnerebene passiert und es sich nicht um eine vollständige Volumenverschlüsselung handelt. Damit sind die Daten vor physikalischem Zugriff geschützt – etwa wenn jemand die Festplatten aus dem NAS entfernt. Welche Technologie hinter der Ordner-Verschlüsselung steckt, hat Ugreen bisher nicht gesagt. In der Community wird jedoch vermutet, dass das etablierte Linux-Tool eCryptFS zum Einsatz kommt.
Ausserdem lässt sich mit neuester Firmware OneDrive jetzt als Netzwerkordner einbinden und RAID-Festplatten von Drittanbietern können als externer Speicher genutzt werden. Erst im Juni 2026 hat Ugreen mit einer eigenen Überwachungs-App für IP‑Kameras nachgelegt – eine Funktion, die das NAS zusätzlich aufwertet. Wer trotz der immer besser werdenden Software Zweifel hat, kann die meisten NAS-Modelle des Herstellers auch mit einem anderen Betriebssystem nutzen – etwa TrueNAS oder Unraid.
Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen