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Verschlüsselung bei Ugreen NAS – UGOS Pro wird erwachsen

Ugreen verteilt ein grosses Update für UGOS Pro. Die wichtigste Neuerung: Ordner-Verschlüsselung. Endlich.

Seit über einem Jahr sind die NASync‑Modelle von Ugreen nach der Kickstarter‑Kampagne regulär im Handel erhältlich – und das hauseigene Betriebssystem UGOS Pro reift zusehends. Schon damals hat sich gezeigt, dass Ugreen damit auf gutem Weg war. Es bediente sich wie ein Synology-NAS, lief stabil, aber es fehlten einige wichtige Funktionen. Allen voran eine Verschlüsselung für die Daten.

Das Update bietet verschiedenste Neuerungen, die beste ist die Ordner-Verschlüsselung.

Quelle: Screenshot / Martin Jud

Das hat Ugreen jetzt nachgeliefert. Mit der Firmware 1.18.1.0098 vom 4. August 2026 können freigegebene Ordner und Benutzerordner der ersten Ebene verschlüsselt werden. Endlich – auch wenn es vorerst «nur» auf Ordnerebene passiert und es sich nicht um eine vollständige Volumenverschlüsselung handelt. Damit sind die Daten vor physikalischem Zugriff geschützt – etwa wenn jemand die Festplatten aus dem NAS entfernt. Welche Technologie hinter der Ordner-Verschlüsselung steckt, hat Ugreen bisher nicht gesagt. In der Community wird jedoch vermutet, dass das etablierte Linux-Tool eCryptFS zum Einsatz kommt.

Aktiviert wird die Verschlüsselung in den Ordner-Eigenschaften.

Quelle: Screenshot / Martin Jud

Die Verschlüsselung schützt bei Diebstahl, macht das System aber auch langsamer.

Quelle: Screenshot / Martin Jud

Ausserdem lässt sich mit neuester Firmware OneDrive jetzt als Netzwerkordner einbinden und RAID-Festplatten von Drittanbietern können als externer Speicher genutzt werden. Erst im Juni 2026 hat Ugreen mit einer eigenen Überwachungs-App für IP‑Kameras nachgelegt – eine Funktion, die das NAS zusätzlich aufwertet. Wer trotz der immer besser werdenden Software Zweifel hat, kann die meisten NAS-Modelle des Herstellers auch mit einem anderen Betriebssystem nutzen – etwa TrueNAS oder Unraid.

Titelbild: Martin Jud

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