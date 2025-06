News & Trends 2 0

Vom Rapper zum Chief Visionary: Travis Scott unterzeichnet Sonnenbrillen-Deal

Wenn du als «enorm treibende Kraft für Oakleys kulturelle Renaissance» bezeichnet wirst, sollte zum Dank eine tragende Rolle im Unternehmen ja wohl das Mindeste sein. Es macht also nur Sinn, dass Travis Scott nun Oakley Chief Visionary in sein Résumé schreiben darf.

Der kalifornische Brand Oakley ist weder neu, noch zählt er als Underdog. Im Gegenteil: Seit nunmehr exakt 50 Jahren designt und verkauft das Unternehmen erfolgreich Sportbekleidung und Funktionsbrillen für Sonnenanbetende, Velo-Fans, Skihasen und alle, die einfach gern ein schnittiges Gestell auf der Nase sitzen haben. Und obwohl sie längst ganz vorne mitspielten im sportlichen Fashion-Game, passierte etwas, das ihnen mehrere Level Vorsprung gegenüber Konkurrenten verpasste: die Circus Maximus Tour von Travis Scott.

Seit Oktober 2023 ist der Rapper auf besagter Tournee unterwegs, überrollt mit Wucht die USA, Südamerika, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa. Die Augen dabei stets vor der tosenden Menge abgeschirmt von getönten Gläsern der Marke Oakley. Auch am Körper trägt er den Brand, ist nicht selten der allererste, der der Welt ein neues Design präsentieren darf.

Trotz des gegenseitigen Profitierens (Scott festigt seinen Status als Stilikone, Oakley verkauft die von ihm getragenen Modelle aus) gab es keinen offiziellen Deal zwischen den beiden Parteien. Bis jetzt. Denn seit dieser Woche darf Travis Scott sich vertraglich Oakleys Chief Visionary nennen. Was das genau bedeutet?

«Eine Partnerschaft, die Oakleys kreative Zukunft neu bestimmen wird: Scott wird in den nächsten drei Jahren den Designprozess von Kultur prägenden Produkten begleiten und in Zusammenarbeit mit seinem Label Cactus Jack völlig neue Eyewear-Styles und Kleidung kreieren», heisst es in der Pressemitteilung. Der Chef Visionär selbst lässt sich darin so zitieren: «Wir erschaffen etwas, das Vermächtnis und Zukunft miteinander verschwimmen lässt – und das ist erst der Anfang.»

Travis Scott für Oakley.

Quelle: Oakley

Im Onlineshop des Rappers gibt es schon jetzt drei erste Auftakt-Produkte zu kaufen: ein T-Shirt, einen Hoodie und ein Poster-Set. Auf alle weiteren Geniestreiche gilt es noch zu warten. Diesen Prozess könnte das reguläre Oakley-Sortiment vielleicht erträglicher machen.

Titelbild: Oakley

