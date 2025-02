Von der Küste ins Wohnzimmer: 3D-gedruckte Möbel aus recyceltem Meeresplastik

The New Raw ist ein Designstudio, das sich auf innovative und nachhaltige Projekte spezialisiert hat, insbesondere im Bereich der Kreislaufwirtschaft und des Recyclings. Es wurde 2015 von den Architekten Foteini Setaki und Panos Sakkas gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam, Niederlande. Ihr Projekt «Second Nature» ist eines ihrer Projekte, das sich mit der Umwandlung von Kunststoffabfällen in neue, nützliche Objekte beschäftigt.