Von Karaoke-Partys bis zu magischen Einhörnern: Das sind die Herbstneuheiten von Vtech.

Rechtzeitig zur Weihnachtssaison hat Vtech viele neue Lernspielzeuge an den Start gebracht. Ich stelle dir eine Auswahl aus dem aktuellen Line-up vor.

Im Sommer hatte Vtech ein eigenes Videospiel-System angekündigt. Jetzt sind die ersten Erweiterungen zum Download fertig. Bei «Tierische Pantomime» lernen Kinder verschiedene Tiere kennen und ahmen deren Bewegungen nach. Die Kombination aus Aktivität, Nachahmung und Lernen soll die Motorik, visuelle Wahrnehmung und das Gedächtnis trainieren, wie es in einer Mitteilung heißt.

«Karneval der sonderbaren Schwämme» verwandelt die Spielenden in Schwammwesen auf Reinigungsmission. Beim Fensterputzen mit Seifenblasen oder beim Lösen von Musterfolgen werden logisches Denken, Hand-Auge-Koordination und Bewegung gefördert. Erst im kommenden Jahr soll dann «Rhythm Superstar: Duo Disco» erscheinen. Ein Tanzspiel für zwei, das Rhythmusgefühl und Reaktionsvermögen fördern will.

Karaoke-Party: Das Kinderzimmer wird zur Bühne

Eltern wissen, dass sich im Kinderzimmer manchmal echte Dramen abspielen können. Eine Art Bühne ist es also eigentlich immer. Mit der neuen «Karaoke Light Party» wird es das noch mehr. Das Spielzeug bietet zwei kabellose Mikrofone, einen 40-Watt-Lautsprecher und RGB-Lichteffekte.

Das System soll den Originalgesang von via Bluetooth übertragenen Songs herausfiltern. Es gibt aber auch vorinstallierte Melodien. Die Mikrofone bieten Gesangs- und Stimmverzerreffekte. Und wenn die Kinder keine Lust auf Karaoke haben, können sie eines von acht installierten Spielen zocken, darunter Snake oder Vier gewinnt.

Stitch ruft an und animiert zum Lernen

Im Lizenzbereich setzt Vtech auf den beliebten Disney-Charakter Stitch. Mit dem neuen Stitch-Lernhandy können Kinder von vier bis sieben Jahren per Sprachaktivierung Rollenspieltelefonate mit Stitch und seinen Freunden führen. Das Spielhandy vermittelt erste Matheaufgaben und trainiert laut Vtech das Gedächtnis.

Ergänzt wird das Angebot durch das Stitch-Lerntablet für die gleiche Altersgruppe. Das robuste Tablet kombiniert Lerninhalte mit musikalischen Elementen. Über zehn interaktive Klaviertasten können Kinder eigene Melodien komponieren und dabei ihr musikalisches Gespür entwickeln. Vier Spiele vermitteln Buchstaben, Zahlen und erste Rechenaufgaben.

Bluey darf nicht fehlen

Die beliebte Zeichentrickserie «Bluey» bekommt gleich zwei neue Spielzeuge spendiert. Das Scooterabenteuer mit Bluey bringt die Serienfigur auf Rädern ins Kinderzimmer. Dank Sensoren an Vorder- und Rückseite erkennt Bluey Hindernisse und bewegt sich eigenständig. In drei Spielmodi können Kinder bekannte Sätze und Melodien aus der Serie hören und Blueys eigene kleine Scooter-Show bestaunen, bei der sie losfährt und tanzt.

Der interaktive Quatschimax hält mit blinkenden Lichtern, wackelnden Federn und Geräuschen Kinder von drei bis sechs Jahren auf Trab. In drei Spielmodi können die Kleinen mit ihm lachen, tanzen und dabei wichtige Fähigkeiten wie Reaktionsvermögen und Hand-Auge-Koordination trainieren, verspricht der Hersteller.

Weitere Lizenzprodukte

Das Gabby’s Dollhouse Katzentagebuch richtet sich an Kinder von drei bis sechs Jahren. Die können ihre Schätze hinter einem Zahlenpasswort verstecken und in sechs Spielmodi rätseln, musizieren und erste Zahlen lernen. Ein Fotosteckplatz personalisiert das Tagebuch. Mit dabei sind ein Stift, ein Spiralblock und ein integriertes Mikrofon für Sprachaufnahmen.

Für PAW-Patrol-Fans gibt es das leuchtende Lerntablet. Begleitet von Ryders Originalstimme entdecken Kids von drei bis sieben Jahren in fünf interaktiven Spielmodi Buchstaben, Wörter und Fakten über Chase, Skye, Marshall und die anderen Fellfreunde. Die 26 leuchtenden Buchstabentasten und sechs Figurentasten sollen spielerisch Wortschatz, Gedächtnis und Hand-Auge-Koordination fördern.

Der «Unicorn Academy Traumtresor» richtet sich an Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Mit individuell einstellbarem Zahlenpasswort verwahrt er Geheimnisse in drei Fächern. Sieben Spiele sind integriert. Außerdem sind Funktionen wie Wecker, Timer und ein Anschluss für externe Musikplayer enthalten.

Titelbild: Vtech

