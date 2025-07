News & Trends 2 2

Vtech stellt TV-Konsole «LeapMove» vor

Ohne Controller soll das neue Produkt von Vtech Bewegungsdrang mit Lernspielen verbinden. Gedacht ist die Konsole für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren.

Erinnerst du dich noch an die Nintendo Wii, die vor bald 20 Jahren mit ihrer Bewegungssteuerung für Aufsehen sorgte? Vtech greift dieses Konzept auf. Die «LeapMove» verzichtet bewusst auf zusätzliche Controller, die in der Hand gehalten werden müssen.

Kamera statt Controller

Das Herzstück ist die in den Würfel integrierte Kamera. Sie soll jede Bewegung der Kinder automatisch erfassen: Springen, Tanzen oder Greifen. Auf dem Bildschirm sehen sich die Kids entweder selbst in Aktion oder sie schlüpfen in die Rolle von Tieren und können also zum Mittelpunkt des Spiels werden. Der kleine Würfel (6,6 × 6,6 × 7 Zentimeter) besitzt laut Hersteller eine Klammer. Damit kann das Gerät auf dem Bildschirm platziert werden. Er soll aber auch freistehend funktionieren.

Zum Lieferumfang gehört ein HDMI-Kabel für den Anschluss am Fernseher.

Lerninhalte für verschiedene Altersstufen

Installiert sind 25 Spiele und Abenteuer, die über 20 Lernbereiche abdecken sollen. Dazu gehören Mathematik und logisches Denken, Wortschatz sowie Laut- und Buchstabenerkennung. Auch Tanz und Choreografie sind dabei. Die Spiele besitzen jeweils drei Schwierigkeitsstufen. Das soll für eine langfristige Motivation vom Vorschul- bis zum Grundschulalter sorgen.

Das Spielangebot sollen die Eltern über einen Download-Manager erweitern können. Dieser muss auf einem Windows- oder Mac-Rechner installiert werden – und es muss ein Account angelegt werden. Die heruntergeladenen zusätzlichen Inhalte werden dann per Kabelverbindung vom Rechner auf das Gerät übertragen. Klingt umständlich, ist es auch. Sicherheit und Kontrolle für Eltern

Die «LeapMove» benötigt zum Spielen keine Internetverbindung. Laut Pressemitteilung will Vtech damit ein sicheres Spielerlebnis schaffen. Zudem können die Eltern die Spielzeit begrenzen. Damit sich Geschwister nicht in die Quere kommen, lassen sich bis zu drei Spielprofile anlegen.

Die Konsole kommt zur unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro ab September in den Handel.

