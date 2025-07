News & Trends 20 3

Ikea startet Smart-Home-Offensive im Matter-Standard

Bei seinem künftigen Smart-Home-Portfolio setzt das schwedische Möbelhaus auf den offenen Matter-Standard. Neue Produkte sollen sich einfacher in verschiedene Systeme integrieren lassen.

Ikea richtet seine Smart-Home-Strategie neu aus und setzt künftig auf Matter und Thread als zentrale Standards. Das erklärt Manager David Granath in einem Interview mit «The Verge». Ab Januar 2026 bringt das Unternehmen über 20 neue smarte Produkte auf den Mark. Darunter Lampen, Sensoren und Fernbedienungen, die sich in verschiedene Systeme integrieren lassen – auch ohne Ikea-eigenen Hub.

Matter ist ein branchenübergreifender Standard, entwickelt von Unternehmen wie Apple, Google und Amazon. Er soll die Kompatibilität zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller vereinfachen und die Einrichtung erleichtern. Thread ist ein energieeffizientes Funkprotokoll für Mesh-Netzwerke, das speziell für smarte Geräte wie Sensoren oder Lampen gedacht ist.

Bisher setzte Ikea vor allem auf Zigbee, ein anderes stromsparendes Funkprotokoll mit Mesh-Struktur, das allerdings einen eigenen Hub voraussetzt und weniger offen gegenüber anderen Plattformen ist. Ikeas bestehender Dirigera-Hub wird Zigbee-Geräte weiterhin einbinden können. Ein Firmware-Update macht Dirigera bald auch zum Matter-Hub. Es aktiviert zudem einen bereits verbauten, aber bisher inaktiven Thread-Sender.

Neue eigene Lautsprecher statt Sonos

Als Teil der neuen Strategie hat Ikea kürzlich die Zusammenarbeit mit Sonos beendet. Die gemeinsam entwickelten Symfonisk-Lautsprecher werden abverkauft, neue Produkte aus der Kooperation sind nicht mehr geplant. Bestehende Geräte sollen weiterhin mit Software-Updates versorgt werden. Stattdessen bringt Ikea in Zukunft eigene Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt. Die ersten zwei Modelle sind ein günstiger Retro-Lautsprecher sowie eine Tischlampe mit eingebautem Lautsprecher.

Der Nattbad-Speaker kostet 50 Franken und lässt sich nur per Bluetooth verbinden.

Quelle: Ikea

Mit dem Wechsel auf Matter und Thread will Ikea die Integration seiner Geräte in verschiedene Smart-Home-Ökosysteme erleichtern und die Auswahl für Nutzerinnen und Nutzer vergrössern. Die neuen Produkte lassen sich direkt in Systeme wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings einbinden. Umgekehrt kann der Dirigera-Hub nach dem Update auch Matter-Produkte anderer Anbieter steuern.

Titelbild: Ikea

