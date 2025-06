News & Trends 3 0

Die Alexa-Sprachsteuerung funktioniert jetzt mit mehreren Hue-Bridges

Wenn du mehrere Hue-Bridges in deinem Heim nutzt, konntest du sie bisher nur über Umwege mit Alexa-Sprachbefehlen steuern. Mit der neuen Hue-App-Version ist das jetzt direkt möglich.

Die Mühlen bei Philips Hue mahlen langsam, aber sie mahlen. Hue integrierte Ende 2024 den lang erwarteten Multi-Bridge-Support in seine App. Bis dahin war nur eine Bridge pro Hue-Account möglich. Doch richtig fertig fühlte sich die Integration nicht an. So konnten die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant – im Gegensatz zu Apples Siri – beispielsweise trotzdem nur mit einer Bridge zusammenarbeiten.

Mit dem jüngsten Update auf Version 5.45.125 der Hue-App ändert sich das jetzt – jedenfalls für Alexa. Wenn du die App über den Apple Store beziehst, ist das Update bereits verfügbar. In Google Play wird es vermutlich in Kürze nachgeliefert. Mit der neuen App-Version musst du Alexa allerdings einmal neu mit Hue verbinden, damit sie weitere Bridges erkennen kann. Deine vorhandenen Automatisierungen und Einstellungen bleiben bestehen, verspricht Hue.

Multi-Bridge-Support gab es bisher nicht für Alexa und Google Assistant Eine Bridge kann rund 50 Hue-Geräte steuern. Seit der Integration des Multi-Bridge-Supports kannst du mehr Bridges in deinem Account einbinden und somit mehr Lampen, Schalter, Sensoren und Kameras kontrollieren. Allerdings ist jedes Gerät fest einer bestimmten Bridge zugeordnet – und die Bridges kommunizieren nicht miteinander.

Da liegt auch das Kommunikationsproblem mit Alexa & Co. Denn trotz Multi-Bridge-Support in der Hue-App galt das nicht für die Integrationen der Sprachassistenten: Alexa und Google Assistant ließen sich nur mit einer Bridge koppeln, sodass du auch nur die damit verbundenen Geräte per Sprachsteuerung bedienen konntest. Mit dem jüngsten Update wird dein Leben etwas leichter – jedenfalls, wenn du keine Drittanbieter-Apps nutzt und Alexa dein bevorzugter Sprachassistent ist.

… und wenn du nicht voll allgemeinen Kommunikationspannen zwischen Alexa und Hue betroffen bist. In der Vergangenheit hatten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer allerdings ganz allgemein Probleme mit der Sprachsteuerung von Hue-Lampen mit Alexa. Signify, das Unternehmen hinter Philips Hue, bestätigte die Beschwerden Ende Mai. Bei mir sind die Probleme zum Glück nicht aufgetreten.

Die Sprachsteuerung eines Multi-Bridge-Setups via Google Assistant ist meines Wissens nach weiterhin noch nicht möglich. Weitere Neuerungen des Hue-Updates Die neue App-Version bringt laut Patch Notes im Apple Store auch zusätzliche Unterstützung für Hue-Lampen sowie einen neuen Schalter, die erst seit kurzem auf dem Markt sind: Wandbeleuchtung: Hue Play Wall Washer

Schalter: die neue Version des Smart Buttons

weiße Varianten der Xamento- und Adore-Decken-Spotlichter

