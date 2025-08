News & Trends 7 0

VR-Brille statt Pille – ist das die Zukunft der Schmerztherapie?

Schmerzlinderung ohne Tabletten, dafür mit einem virtuellen Naturerlebnis – funktioniert das? Diese Frage haben Forscher an der Universität im britischen Exeter jetzt mit «Ja» beantwortet. Sie zeigten, dass eine 3D-Naturerfahrung mit VR-Brille fast ebenso gut gegen chronische Schmerzen wirkt wie Tabletten.

Eintauchen in tiefgrüne Wälder mit rauschenden Wasserfällen und das auf dem Sofa mit einer VR-Brille: So könnte die Zukunft der Schmerztherapie aussehen. Denn Forschende an der University of Exeter haben in einer kleinen Studie gezeigt, dass ein virtuelles Naturerlebnis bei chronischen Schmerzen fast genauso gut wirkt wie Tabletten.

Eintauchen in das Naturerlebnis bringt Linderung

Bei 29 Probanden wurde mittels Elektroschocks am Unterarm eine bestimmte Art von Schmerzempfindlichkeit erzeugt, die chronischen Nervenschmerzen ähnelt. Dann kam das VR-Headset ins Spiel: Nach einer 45-minütigen Virtual-Reality-Session mit 3D-Wäldern und Wasserfällen vor Augen fühlten sich die Teilnehmenden deutlich besser.

Je tiefer sie in das 3D-Naturerlebnis eintauchten, desto geringer waren ihre Beschwerden, die sie nach den Sitzungen zu Protokoll gaben. Die positiven Effekte waren auch 5 Minuten nach Abnehmen der Brille noch zu spüren, was gegen einen reinen Ablenkungseffekt spricht.

Mehr noch: Die Forschenden konnten mittels Gehirnscans zeigen, dass das virtuelle 360-Grad-Naturerlebnis schmerzregulierende Nervenbahnen aktiviert und so zur Linderung beiträgt. Die Verbesserungen mit der VR-Brille waren deutlich stärker als jene, die mit einem 2D-Natur-Video erreicht wurden.

Natur auf Rezept

Frühere Forschungen haben ergeben, dass ein Spaziergang in der Natur das Wohlbefinden von Menschen mit Schmerzen und psychischen Leiden verbessern kann. Im Vereinigten Königreich gibt es deshalb schon seit mehreren Jahren sogenannte «Green Prescriptions», also Natur auf Rezept. Mehr als 8000 Menschen haben seit 2020 an Pilotprojekten im Freien teilgenommen und ihr Wohlbefinden dadurch verbessert, schreibt die britische Zeitung The Guardian.

Dr. Sam Hughes, Dozent für Neurowissenschaften an der Universität Exeter, leitete die aktuelle Studie zur Schmerzbekämpfung mit Virtueller Realität. In einer Medien-Mitteilung betonte er, dass es bisher noch wenige wissenschaftliche Ergebnisse zur Frage gebe, ob Naturerlebnisse auch bei länger anhaltenden Schmerzen helfen. Deshalb hatten er und sein Team sich auf chronische Schmerzen konzentriert. Die VR-Brille mache das Eintauchen in die Natur für mehr Menschen zugänglich. «Schliesslich können nicht alle spazieren gehen, insbesondere Menschen mit langfristigen Gesundheitsproblemen wie chronischen Schmerzen», ergänzt er.

Dr. Sonia Medina, die ebenfalls an der Studie gearbeitet hat, hofft, dass diese und weitere wissenschaftliche Arbeiten dazu führen, dass eines Tages Naturerfahrungen zur Schmerzlinderung für Menschen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern angewendet werden.

