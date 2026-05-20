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Warhorse Studios kündigt neues «Kingdom Come» und ein «Herr der Ringe»-RPG an

Ohne großes Trara kündigen die RPG-Experten von Warhorse Studio zwei neue Games an: ein «Kingdom Come»-Abenteuer und ein Open-World-Rollenspiel im «Herr der Ringe»-Universum.

Die tschechische Spieleschmiede Warhorse Studios hat sich durch die beiden «Kingdom Come: Deliverance»-Spiele einen Ruf als potenter Rollenspielentwickler erarbeitet. Nun lässt es ohne Drama – und ohne weitere Details – auf X die Bombe platzen: Du kannst nicht nur ein neues «Kingdom Come»-Spiel erwarten, sondern auch ein Rollenspiel, das in Tolkiens «Herr der Ringe»-Universum angesiedelt sein wird. Ich bin gehyped.

Und überrascht, weil die Bekanntgabe ungewöhnlich früh kommt. Die lange erwartete Ankündigung zu «Kingdom Come: Deliverance 2» erfolgte 2024, sechs Jahre nach dem Release des Vorgängers. Und jetzt, nur ein gutes Jahr nach dem Erscheinen des zweiten Teils im Februar 2025, haut Warhorse ganz nebenbei diese Info raus.

Bisher nur Gerüchte, jetzt offiziell

Gerüchte über ein «Herr der Ringe»-Spiel von Warhorse geistern schon seit Monaten durch das Internet. Offiziell bestätigt wurde es bislang nicht. Überraschend ist auch, dass das Studio offenbar gleichzeitig an zwei großen Titeln arbeitet, statt sich wie bisher auf einen zu konzentrieren.

Wie Insider Gaming im Oktober 2025 berichtete, steht gerüchteweise hinter dem spekulierten «Herr der Ringe»-Spiel eine Investition von 100 Millionen US-Dollar aus Abu Dhabi. Mit einem solchen Budget lassen sich Entwickler-Teams ordentlich aufstocken.

Die Ankündigung von Warhorse Studios auf X.

Quelle: X/Warhorse

Weitere Infos zu den Games gibt Warhorse nicht bekannt. Es soll ein «Kingdom Come»-Abenteuer geben: Warhorse spricht nicht direkt von «Kingdom Come: Deliverance 3» und nicht von einem Rollenspiel. Es könnte also sein, dass das neue Spiel eine neue Perspektive einnimmt oder sich etwas anders spielt als die Vorgänger. Gleichzeitig hat das Studio in der Vergangenheit betont, sich weiterhin auf Rollenspiele zu konzentrieren.

Das «Mittelerde»-Game bezeichnet Warhorse dagegen klar als Open-World-Rollenspiel. In den Gerüchten aus Oktober war die Rede von einem Third-Person-Abenteuer in Mittelerde, «das es mit ‹Hogwarts Legacy› aufnehmen kann.» Ob das Spiel die Ringkriege thematisiert oder eine andere Geschichte in Tolkiens Universum aufgreift, bleibt offen.

Fellowship Entertainment: «Kingdom Come: Deliverance» und «Der Herr der Ringe» unter einem Dach Die Nachricht kommt kurz nach einer Bekanntgabe des Publishers und Eigentümers von Warhorse, dem schwedischen Medienkonzern Embracer Group. Dieser veröffentlichte wenige Stunden zuvor einen offenen Brief an seine Investoren. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Spielestudios aufgekauft, darunter 2019 Warhorse und 2022 die Rechte für Spiele, Filme und Merchandising rund um die «Herr der Ringe», «Mittelerde» und «Der Hobbit».

In dem offenen Brief informiert der Verwaltungsratsvorsitzende der Embracer Group über die Gründung eines börsennotierten Unternehmens mit dem Namen «Fellowship Entertainment». Durch die strategische Abspaltung soll sich das neue Geschäftssegment besser auf große AAA-Produktionen und wichtige Marken konzentrieren. Dazu gehören neben «Der Herr der Ringe» und «Tomb Raider» eben auch «Kingdom Come: Deliverance» und die «Metro»-Spielreihe.

Titelbild: Warhorse Studios / «Kingdom Come: Deliverance 2»

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