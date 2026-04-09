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WhatsApp: Bald bleibt deine Handynummer geheim

Der Messenger ist künftig nutzbar, ohne dass anderen Personen deine Handynummer sehen.

Bislang waren WhatsApp und seine Nutzung eng an deine Handynummer gekoppelt. Damit konnten deine Kontakte dich finden, dich zu Gruppen hinzufügen oder dir Nachrichten schicken.. Dies soll sich nun ändern. Künftig kannst du zusätzlich einen Benutzernamen festlegen. Über diesen Namen erreichen dich andere Nutzer , ohne deine Telefonnummer zu kennen. Das Prinzip erinnert an andere Messenger wie etwa Threema.

Allerdings: Ganz so anonym wird WhatsApp dann doch nicht. Für die Registrierung und einzelne Funktionen bei WhatsApp musst du die Telefonnummer nach wie vor herausrücken. WhatsApp selber wird die Nummer also haben. Neu ist aber, dass du selbst entscheiden kannst, ob du sie aktiv mit anderen Nutzern und Nutzerinnen teilst oder nicht.

Hemmschwelle soll sinken

Gerade bei ersten Kontakten oder in grösseren Gruppen soll das mehr Privatsphäre bringen. So können Leute, die du gerade erst kennengelernt hast (oder – wie in Gruppen manchmal möglich – gar nicht kennst), deine Nummer nicht automatisch sehen und abspeichern. WhatsApp reagiert damit auf Kritik, dass die bisherige Struktur zu wenig Kontrolle über persönliche Informationen bietet.

Derzeit befindet sich die Funktion noch in der Entwicklung. Hinweise darauf finden sich bereits in Betaversionen der App.

Wie finde ich die Funktion?

Ob du zu den Betausern gehörst, kannst du in den Profileinstellungen herausfinden. Wenn du dort ein Feld namens «Benutzername» findest, kannst du diesen dort festlegen. Allerdings sind Nutzernamen, die bereits bei Facebook oder Instagram existieren, gesperrt. Ausser, wenn es deine eigenen sind. Zudem soll es eine Funktion geben, die es erlaubt, einen Code festzulegen. Nur wer den Benutzernamen und diesen Code kennt, kann dann Kontakt zu dir aufnehmen. Diesen Code braucht es aber nur beim ersten Mal – danach kann ohne Code gechattet werden.

Die Einführung erfolgt schrittweise. Einen festen Termin für alle Nutzer gibt es noch nicht.

Titelbild: WABetaInfo

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