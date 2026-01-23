Wieder einer weniger: Asus stellt Smartphone-Produktion ein

Meinung
Das ROG Phone 8 demonstriert die Überflüssigkeit von Gaming-Smartphones
von Jan Johannsen
Asus bringt keine neuen Smartphones mehr auf den Markt. Offiziell ist es nur eine Pause und die Smartphone-Abteilung des Unternehmens existiert weiter, aber der Fokus verschiebt sich auf PCs und KI-Hardware.
Offiziell ist es nur eine Pause, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Asus auf den Smartphone-Markt zurückkehrt, ist sehr gering. Für bisher verkaufte ROG Phones und Zenfones soll es immerhin noch Kundenservice und Updates geben. Seine Forschungs- und Entwicklungsressourcen will der PC-Hersteller aus Taiwan aber vorerst lieber in andere Bereiche stecken.
In den Verkaufsstatistiken von Smartphones gehörte Asus immer zu den «Sonstigen». Trotzdem hat das Unternehmen aus Taiwan regelmäßig neue Modelle in zwei Smartphone-Serien auf den Markt gebracht. Das ROG Phone als Gaming-Smartphone, passend zur PC-Gaming-Marke «Republic of Gamers», und das Zenfone als herkömmliches Smartphone. Das [Zenfone 10](Asus Zenfone 10 im Test: Gute Smartphones können klein sein "Asus Zenfone 10 im Test: Gute Smartphones können klein sein") war eines der letzten Top-Smartphones mit einem Display kleiner als sechs Zoll. Mit dem Zenfone 11 wuchs dann aber auch bei Asus die Bildschirmgröße. Das ROG Phone schaffte es wiederum immer weniger, die Sinnhaftigkeit von Gaming-Smartphones zu erklären.
Bei einer Firmenveranstaltung am 16. Januar 2026 zog Asus-Chef Jonney Shih Bilanz für das Jahr 2025. Dabei kam er auch auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu sprechen und bestätigte, was sich bereits angedeutet hatte: Asus stellt vorerst keine Smartphones mehr her. Stattdessen sollen die Ressourcen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in kommerzielle PCs – wo Asus deutlich erfolgreicher als bei den Smartphones ist – und physische KI gesteckt werden. Damit sind keine KI-Datenzentren gemeint, sondern Hardware, die KI nutzt. Als Beispiel wurden Roboter oder Datenbrillen genannt.
Mit dem Ausstieg aus dem Smartphone-Geschäft folgt Asus seinem taiwanesischen PC-Konkurrenten Acer. Dieser verkaufte seine Smartphone-Abteilung 2018 an Google und hat 2024 einem anderen Hersteller nur erlaubt, seinen Namen auf ein Smartphone für den indischen Markt zu schreiben. 2021 stellte mit LG ein weiterer langjähriger Hersteller seine Smartphone-Sparte ein.
Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass die aktuellen Besitzerinnen und Besitzer von Zenfones und ROG Phones noch die nächsten Jahre zuverlässig mit Updates versorgt werden.
