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Windows-10-Sicherheitsupdates für Privatkunden bis Oktober 2027 verlängert

Microsoft gewährt seinen Privatkunden ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates für Windows 10. Neu enden diese am 12. Oktober 2027. In Europa sind sie kostenlos.

Nach dem Support-Ende von Windows 10 im Herbst 2025, bietet Microsoft erstmals ein Sicherheitsupdate-Programm für Privatnutzer an. Eines, das in Europa kostenlos ist: die sogenannten «Extended Security Updates» (ESU). Damit bleiben Windows-10-Systeme weiterhin geschützt. Ursprünglich hat Microsoft versprochen, diese bis Oktober 2026 anzubieten. Nun verlängert das Unternehmen jedoch die Updates um ein weiteres Jahr.

Genauer hat Microsoft einen Supportartikel aktualisiert, und schreibt darin: «Dieser Beitrag wurde aktualisiert, um zu verdeutlichen, dass das Programm für die Windows 10 Extended Security Updates (ESU) für Geräte zum privaten Gebrauch um ein weiteres Jahr verlängert wurde und nun bis zum 12. Oktober 2027 gilt.» Weiter schreibt das Unternehmen, dass diese Verlängerung den Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC geben soll.

Gut möglich, dass das ESU-Programm einigen Kunden auch mehr Zeit für den Umstieg auf Linux oder macOS geben wird. In Europa wird die ESU-Lizenz privater Windows-10-PCs automatisch und kostenlos freigeschaltet, sobald ein Microsoft-Konto verknüpft ist.

Titelbild: Shutterstock

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